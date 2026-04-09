Domingo é um dia clássico para aproveitar em São Paulo. Descubra o que fazer para além da Avenida Paulista. São Paulo é uma cidade vibrante e cheia de opções para todos os gostos.

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Com sua imensidão, a cidade oferece uma infinidade de atividades culturais e gastronômicas que vão além dos pontos turísticos mais tradicionais, como a Avenida Paulista ou a Feira da Liberdade.

O domingo, por exemplo, pode ser o momento ideal para explorar o que a cidade tem a oferecer de mais autêntico e diversificado, longe das rotinas comuns.

Conheça algumas das opções de arte, cultura e gastronomia que você pode aproveitar em São Paulo, transformando o seu domingo em um verdadeiro passeio pela cidade.

Descubra o cenário cultural de São Paulo

São Paulo é conhecida por ser um centro cultural e artístico, com uma vasta oferta de museus, exposições e eventos que agradam a todos os públicos. Se você quer aproveitar seu domingo de uma forma diferente, a cidade oferece diversas opções para mergulhar no universo artístico e histórico, com atividades para toda a família. Confira algumas opções imperdíveis.

Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista, é um verdadeiro ícone de São Paulo e um local perfeito para quem busca combinar arte e cultura.

Situado no bairro do Ipiranga, o museu é uma das instituições mais tradicionais do país. Ele abriga um acervo vasto, que inclui objetos históricos, pinturas e esculturas que contam a história do Brasil, desde o período colonial até a independência.

Além disso, o museu oferece uma série de palestras, cursos e eventos culturais durante o fim de semana, tornando o local uma excelente opção para uma visita com toda a família. O pátio do museu é ideal para relaxar após a visita, com jardins bem cuidados e um ambiente tranquilo, onde é possível fazer uma pausa para um café ou simplesmente admirar a arquitetura e o paisagismo.

Pinacoteca

A Pinacoteca de São Paulo é um dos museus mais importantes da cidade, especializada em arte brasileira. Localizada na Luz, ela oferece uma série de exposições permanentes e temporárias, com destaque para obras de artistas icônicos como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Portinari.

O museu também conta com visitas guiadas acessíveis, que tornam a experiência ainda mais enriquecedora, especialmente para quem deseja aprender mais sobre o contexto de cada obra.

Além disso, a Pinacoteca promove oficinas de arte e atividades educativas, que permitem uma imersão ainda maior no mundo artístico. Ao redor do museu, o Jardim da Luz oferece um espaço agradável para descansar ou até fazer um piquenique após a visita.

Museu da Língua Portuguesa

Localizado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa é um ponto de encontro para todos que apreciam a língua e a cultura brasileira. O museu, que passou por uma grande reforma recentemente, conta com exposições interativas e temporárias que exploram a evolução da língua portuguesa e suas diversas influências no Brasil.

É uma experiência imersiva, que permite entender as várias nuances e os desafios da língua que une o país. A visita ao museu é uma verdadeira viagem cultural, e vale a pena aproveitar os eventos que frequentemente acontecem no local, como palestras e oficinas de leitura.

Minhocão

O Minhocão, oficialmente chamado Elevado Presidente João Goulart, é uma estrutura urbana que, durante a semana, é ocupada por carros e ônibus. No entanto, nos finais de semana, o Minhocão se transforma em um parque linear aberto ao público, proporcionando uma vista única da cidade, além de ser o local ideal para atividades de lazer, como caminhadas, ciclismo, skate e patinação.

Em meio aos prédios de São Paulo, o Minhocão oferece uma sensação de liberdade, onde você pode se divertir com a família, praticar exercícios ou simplesmente admirar a paisagem. A área conta com espaços para descanso e lazer, com eventos e atrações culturais acontecendo periodicamente.

Aproveite o domingo na capital gastronômica

São Paulo é conhecida por sua gastronomia diversificada, que vai desde pratos tradicionais até experiências mais modernas e inovadoras. Para quem deseja explorar a culinária da cidade, o domingo é uma excelente oportunidade para conhecer novos sabores e redescobrir os clássicos.

Mooca

A Mooca é um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, conhecido por suas raízes italianas e suas deliciosas pizzarias. Se você busca uma refeição clássica, cheia de sabor e com um toque de história, a Mooca é o lugar certo. O bairro oferece algumas das melhores pizzarias da cidade, com receitas autênticas que remetem às tradições italianas, como massas finas e molhos de tomate frescos.

Além disso, a Mooca conta com restaurantes de comida caseira e trattorias que servem pratos típicos italianos, como massas, risotos e, claro, o famoso tiramisù. Um passeio gastronômico pela Mooca é uma verdadeira imersão na cultura italiana, e você vai se deliciar com as opções autênticas que o bairro oferece.

Vila Madalena

Conhecida pela vida noturna animada e pelos bares charmosos, a Vila Madalena é um dos bairros mais descolados de São Paulo. Mas, além disso, o local também é um excelente ponto para quem quer explorar a gastronomia autoral e contemporânea. O bairro abriga uma série de restaurantes premiados e chefs renomados, que oferecem pratos inovadores e apresentações criativas.

Se você está em busca de uma experiência gastronômica única, a Vila Madalena é o lugar certo. Com opções de culinária brasileira, mediterrânea, asiática e muito mais, você encontrará sabores que agradam todos os paladares. Além disso, o ambiente descontraído e o clima boêmio do bairro tornam a refeição ainda mais prazerosa.

Morumbi

O bairro do Morumbi, conhecido pela sua infraestrutura de alto padrão, também é um excelente destino para quem deseja desfrutar de um bom brunch de domingo.

Em seus arredores, há diversos restaurantes e cafés que oferecem desde opções simples e caseiras até pratos sofisticados e inovadores. O Morumbi tem a vantagem de estar perto de grandes shopping centers que oferecem ótimas opções de alimentação para todos os gostos.

Se você deseja um programa leve e tranquilo em família, aproveite o domingo em um dos espaços gastronômicos do bairro. Além disso, a proximidade com espaços ao ar livre, como o Parque Burle Marx, faz com que o Morumbi seja uma opção perfeita para quem quer aliar gastronomia e lazer em um único passeio.

São Paulo é uma cidade cheia de possibilidades, e aos domingos, você pode aproveitar para explorar seus inúmeros museus, parques e bairros gastronômicos, que oferecem experiências únicas e memoráveis.

Seja apreciando a arte e cultura nos museus históricos ou desfrutando de uma deliciosa refeição em algum dos bairros mais tradicionais e inovadores da cidade, São Paulo sempre tem algo novo para oferecer.