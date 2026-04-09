Troca de válvula- O DAE Americana da continuidade, nesta quinta-feira (9), às obras de melhoria no sistema de abastecimento na região do Zanaga, com a instalação de registros de gaveta em diferentes pontos da rede.

Os serviços do Departamento de Água e Esgoto devem ser executados a partir das 8h e concluídos no mesmo dia.

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A intervenção complementa os serviços já realizados com a implantação de válvulas redutoras de pressão (VRPs) e tem como objetivo a setorização do sistema, permitindo maior controle operacional, equilíbrio de pressão e redução de perdas de água.

Os trabalhos serão executados na Rua Mem de Sá, na altura do número 149; na Rua Raul de Leoni, 1112; na Rua Lima Barreto, 113; e na Rua Afonso Arinos, 1054.

Durante a execução dos serviços, poderá haver intermitência no abastecimento dessas regiões, uma vez que será necessário o fechamento de registros para isolar os trechos onde as intervenções serão realizadas.

O DAE ressalta que não haverá paralisação do reservatório, e os serviços seguem o mesmo padrão adotado na instalação das VRPs, com impacto minimizado.

Válvulas e melhoras no sistema

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a etapa é fundamental para consolidar as melhorias no sistema.

“A instalação dos registros de gaveta permite a setorização da rede, trazendo mais controle operacional e eficiência na distribuição. Isso significa reduzir perdas, melhorar o desempenho do sistema e atuar com mais precisão no dia a dia, sempre com o cuidado de minimizar os impactos para a população”, destacou.

As obras fazem parte do conjunto de melhorias na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12, que inclui a instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, implantação de novas redes em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), além da instalação de macromedidores e válvulas de controle.

As intervenções integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores da região do Zanaga.

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