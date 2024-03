Anitta na festa do Óscar xingada pela direita

Anitta e seu vestido irritou a direita nas redes sociais.

Perfis de direita e moralistas usaram em especial o X para ‘detonar’ a brasileira e a chamar de vulgar ou xingar com palavrões mesmo. Abaixo um perfil que fez a ‘defesa’ do padrão de roupas usados para a festa.

O Twitter BR está descobrindo a After Party da Vanity Fair. Onde a coisa mais comum são os looks mega sexy, com recortes e transparências. Literalmente a imprensa mundial super acostumada com isso, e elogiando a beleza da Anitta.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Anitta absurdamente criticada pela roupa que usou no Oscar Afterparty de 2024, pelas mesmas pessoas que estão elogiando a aparição de John Cena completamente nu no palco da mesma premiação. enfim a hipocrisia, o machismo, e a misoginia pic.twitter.com/QM9O2ezK5o — Travesti que Habla 🏳️‍⚧️ (@odaradeverdade) March 11, 2024

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP