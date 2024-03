O empresário Cláudio Gil fechou sua ida para o Republicanos

para vir candidato a vereador nas eleições deste ano.

Nas últimas eleições ele não disputou qualquer cargo mas esteve na coordenação da campanha. Este ano ele promete que vem forte com esforço na pré-campanha para chegar no pleito como nome do Top3 ou Top2 do partido.

O Republicanos vem com o empresário Ricardo Molina como candidato a prefeito e fechou recentemente o apoio do Avante. Molina é suplente de deputado estadual e vai ser candidato a prefeito pela 1a vez. Em 2020, foi parceiro de chapa do 3o colocado Rafael Macris (PSDB).

Esse ano o grupo ainda não definiu o candidato a vice.

