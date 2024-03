Uma dona de casa de 51 anos foi detida por tráfico de drogas

nesta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana deflagrou a operação “Micuim” e prendeu a por tráfico e posse ilegal de munições no bairro Vista Alegre.

Após denúncia sobre o armazenamento de entorpecentes da facção criminosa, os policiais identificaram a casa na rua Ernesto Ramelo. A justiça expediu um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento do mandado judicial, uma mulher foi detida no imóvel e, na sequência, os agentes apreenderam 334 gramas de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de 30 munições calibre 9mm, R$520 1 celular, 1 balança e outros objetos.

A mulher foi encaminhada para a sede da Dise. A autoridade policial determinou o flagrante.

Um homem de 31 anos, também foi identificado e será investigado por tráfico de entorpecentes.

