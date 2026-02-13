Equipe Anjo da Guarda da Mulher acionada em Santa Bárbara e homem é preso

Por determinação do CICOMM, a equipe Anjo da Guarda da Mulher deslocou-se até a Rua Peru, nº 323, a fim de averiguar um possível crime de violência doméstica.

No endereço indicado, foi realizado contato com a (envolvida 01), E.C.S., a qual informou manter união estável com o (envolvido 02), A.N., há cerca de dois anos.

Relatou que, após retornar do trabalho, teve início um desentendimento entre o casal, motivado pelo fato de não ter respondido às mensagens nem atendido às ligações do companheiro durante o expediente.

Relatou que, em razão de normas internas da empresa onde exerce suas atividades, é proibida a utilização de aparelho celular no horário de serviço, já tendo, inclusive, recebido advertências administrativas anteriormente. Por esse motivo, mantém comunicação com o convivente apenas no intervalo de almoço.

Conforme declarado, no decorrer da discussão, o agressor a empurrou e apertou-lhe o braço com força, ocasionando lesão, além de proferir ameaças de morte e arremessar seu telefone ao chão, danificando-o.relatou que as condutas hostis são recorrentes, havendo registros de episódios semelhantes anteriores.

Em conversa com a equipe, o autor admitiu ter danificado o celular da companheira, justificando sua atitude sob a alegação de que ela não lhe obedecia.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao conduzido.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos delitos de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, Lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal e ameaça (art. 147 do Código Penal), permanecendo o autor à disposição da Justiça.

