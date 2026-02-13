Honda abre inscrições de curso para jovens de Sumaré

Termo de Cooperação assinado na Prefeitura marca a ampliação do programa, que agora disponibiliza 30 vagas para formação de profissionais da cidade

Com o propósito de contribuir para uma sociedade em que todas as pessoas tenham oportunidades de realizar seus sonhos, a Honda abriu as inscrições para o processo seletivo do Curso de Formação de Profissionais 2026, na cidade de Sumaré.

A formalização do Termo de Cooperação ocorreu em uma cerimônia realizada hoje, na sede da Prefeitura de Sumaré. Durante o encontro, foram reforçados os objetivos da parceria, que tem como foco ampliar o acesso de jovens da cidade à formação socioprofissional.

O Curso prepara jovens para atuarem em diferentes áreas do mercado de trabalho. Além de incluir módulos técnicos sobre mecânica de automóveis e motocicletas, a formação também conta com conteúdos sobre o setor financeiro, por meio da Honda Serviços Financeiros, e orientativos sobre técnicas de vendas, habilidades profissionais, comportamentais e emocionais.

Este ano, o programa será ampliado: serão 30 vagas disponíveis, um aumento de 10 oportunidades em relação à edição anterior. A expansão reforça o propósito da Honda de ampliar o acesso de jovens de Sumaré a uma formação socioprofissional de qualidade. As inscrições estão abertas até 26 de fevereiro de 2026, com início das aulas previsto para abril. Ao longo das três edições anteriores, 58 jovens já foram beneficiados e ingressaram no mercado de trabalho.

“Apoiados na Filosofia Honda, que valoriza o respeito ao indivíduo e o compartilhamento de alegrias, acreditamos no poder transformador da educação e na importância de criar oportunidades de desenvolvimento. A assinatura do Termo de Cooperação com a Prefeitura de Sumaré reforça nosso compromisso em ampliar o acesso à formação profissional na cidade e em contribuir para o futuro das novas gerações. Por meio do Curso, buscamos oferecer não apenas conhecimento técnico, mas também valores e competências que apoiem esses jovens em sua trajetória pessoal e profissional”, afirma Alexandre Cury, Head de Customer First da Honda.

Para o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, o projeto tem um impacto direto na formação cidadã dos participantes. “Eles estão em um viés do bem. É uma iniciativa que afasta os jovens das coisas ruins do mundo, ajuda a criar cidadãos, forma mão de obra qualificada e desenvolve jovens com disciplina”, destacou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou a relevância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. “Essa parceria com a Honda é fundamental para abrir portas aos nossos jovens, oferecendo oportunidades reais de aprendizado, crescimento e um futuro melhor”, afirmou.

Realizado no Centro de Treinamento da Honda, localizado na unidade administrativa da empresa em Sumaré (SP), o curso acontece entre abril e novembro, e é voltado a jovens da região, com idade entre 18 e 20 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio recentemente.

Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível neste link: Inscrição Sumaré – Turma 2026.

A seleção dos candidatos envolve o atendimento aos critérios básicos e a realização de uma prova online com conteúdos de português, matemática, atualidades, ciências da natureza e redação. Após a inscrição, os candidatos recebem por e-mail a confirmação com o link, data e horário para realização da prova.

Os jovens aprovados na primeira etapa participarão de dinâmicas de grupo supervisionadas por uma psicóloga, seguidas de uma entrevista final.

