Comércio de Americana pode abrir na terça-feira de Carnaval normalmente

Lojistas têm a liberdade de atender normalmente com seus funcionários, sendo que no caso de conceder folga as horas em descanso serão compensadas por meio do banco de horas.

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O comércio de Americana poderá funcionar normalmente nesta terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro, pelo motivo de a data não ser um feriado, mas sim ponto facultativo. O lojista tem a liberdade de abrir seu estabelecimento e atender normalmente com a presença dos funcionários. Neste sábado, dia 14, as lojas abrem das 9 às 15 horas e na segunda-feira, dia 16, o atendimento ocorre em horário normal, das 9 às 18 horas. No caso da terça-feira, a opção fica por conta de cada comerciante.

Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e responsável pelo setor do comércio, explicou que como a terça-feira não é um feriado, as lojas podem estar de portas abertas para receber seus consumidores. “Se o lojista quiser abrir não tem problema algum. No caso de o comérico ficar fechado, as horas em descanso podem ser compensadas no banco de horas ou nas férias. O comerciante não precisa dar folga para o seu funcionário nesta data”, explicou Barizon.

É bom lembrar que em todo o País, os bancos não terão atendimento presencial ao público nas agências nos dias 16 e 17. A informação foi divulgada pela Febraban, entidade que representa os principais as instituições financeiras.

Segundo nota publicada pela entidade, as compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Já o PIX poderá ser feito normalmente, 24 horas por dia. O atendimento nas agências será retomado na Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 12 horas.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia e telefone, entre outros) com vencimentos nos dias em que não há compensação – 16 e 17 – poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 18. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP