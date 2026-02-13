SM + BM: Bruna Marquezine e Sasha Meneghel trocam iniciais de Havaianas personalizadas que viralizaram entre os fãs

A iniciativa faz parte de uma ação da marca, que leva as duas amigas para curtir a folia baiana

Antes mesmo de Sasha Meneghel desembarcar no aeroporto de Salvador, ela já foi um dos momentos mais comentados do primeiro dia de Carnaval. Isso porque, na véspera da viagem, Bruna Marquezine chamou atenção nas redes ao aparecer com uma Havaianas Top branca com um pin com as iniciais “SM”. O detalhe ganhou repercussão nas redes sociais e gerou expectativa sobre o verdadeiro significado das iniciais.

Hoje (13/02), ao desembarcar na capital baiana, Sasha Meneghel também surgiu com um pin em suas Havaianas Top azul, com as iniciais BM – completando a troca simbólica entre as duas amigas. Com um gesto discreto e cheio de charme, o acessório virou uma forma leve de demonstrar carinho.

Melhores amigas desde a infância, Bruna e Sasha cresceram sob os holofotes, atravessaram diferentes fases da vida e seguem compartilhando momentos importantes, como a última virada do ano que passaram juntas em São Miguel dos Milagres, no Litoral Norte de Alagoas.

Neste Carnaval, a convite de Havaianas elas escolheram estar juntas e curtir a folia em Salvador, levando para os pés um gesto que simboliza a amizade que compartilham há anos. O detalhe deu novo significado ao look escolhido para a temporada.

Sobre Havaianas

Havaianas é uma marca de chinelos, original do Brasil desde 1962. A marca revolucionou o conceito de calçado em meados dos anos 1990, transformando o chinelo em um item de moda desejado. Desde seu lançamento, mais de 5 bilhões de pares de Havaianas foram vendidos mundialmente. Havaianas é mais do que uma marca de praia: é um estilo de vida — no Brasil, 95% das pessoas têm ao menos um par em casa. Líder global em chinelos, está nos pés de pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais. Anualmente, a marca vende mais de 230 milhões de pares no mundo todo.

