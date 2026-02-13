Livros nas Ruas: leitura chega ao povo em Americana e Santa Bárbara

A Livraria Casa Littera, de Americana, transforma a cidade em uma verdadeira livraria de rua itinerante, levando livros para além das paredes do estabelecimento e indo diretamente ao encontro das pessoas nas ruas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Organizada pela Casa Littera em parceria com o produtor cultural Anderson Kbça, a iniciativa terá atenção especial às regiões periféricas das duas cidades e distribuirá gratuitamente mais de 500 livros de diversos gêneros, convidando o público a degustar o prazer da leitura, despertando o interesse, formando novos leitores e fortalecendo um hábito cultural essencial para o desenvolvimento individual e coletivo.

Ação

A ação acontece no dia 14 de fevereiro, Dia Internacional da Doação de Livros, a partir das 8h, reforçando a importância da solidariedade, do compartilhamento do conhecimento e da construção de uma sociedade mais consciente, crítica e humana. Ao colocar centenas de livros nas mãos das pessoas, especialmente em territórios historicamente menos atendidos por políticas culturais, a Casa Littera planta sementes de aprendizado, imaginação e cidadania, mostrando que ler é um direito de todos e um poderoso instrumento de transformação social.

“Levar livros para os bairros é levar oportunidade, imaginação e futuro. Muitas vezes o livro não chega até essas comunidades, então nós é que vamos até elas. A leitura transforma vidas, e essa é a nossa missão”, afirma o produtor cultural Anderson Kbça, um dos organizadores da ação.

Pessoas interessadas em colaborar no dia da distribuição podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99002-0044.

