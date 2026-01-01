A consagrada cantora, compositora e atriz japonesa ANNA TSUCHIYA anuncia sua primeira turnê na América Latina, com performances confirmadas no México, Chile, Argentina e Brasil. Intitulada ANNA TSUCHIYA WORLD TOUR 2026 “BLVCK PHOENIX”, a série de shows marca um momento histórico para os fãs da artista na região e reforça a crescente conexão entre a música japonesa e o público latino-americano.

No Brasil, a apresentação em São Paulo acontece no dia 14 de abril, na casa de shows Cine Joia. Os ingressos estarão disponíveis a partir de R$200, com vendas pelo site Sympla, a partir das 12h00 de hoje (30).

Reconhecida internacionalmente por interpretar Nana Osaki na trilha sonora do aclamado anime NANA, Anna Tsuchiya conquistou projeção global com canções como “rose” e “kuroi namida”, que se tornaram referências do rock japonês e elementos centrais da identidade musical da série animada. Sua participação foi decisiva para o impacto cultural da obra, que permanece relevante e amplamente celebrada por fãs ao redor do mundo.

Com carreira solo iniciada em 2005, Anna Tsuchiya construiu uma discografia marcada pela fusão de rock, punk e pop, aliada a uma estética forte e atitude autêntica. Paralelamente à música, a artista desenvolveu uma trajetória sólida como atriz e modelo, com atuações em filmes e séries de televisão, além de colaborações com importantes marcas do mercado da moda, consolidando-se como um nome influente da cultura pop japonesa.

Os shows, produzidos pela W+ Entertainment, prometem uma atmosfera intensa e emocional, combinando performances energéticas, forte presença de palco e uma conexão direta com o público. O repertório foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência imersiva, incluindo músicas consagradas da trilha sonora de NANA, além de sucessos de diferentes fases da carreira de Anna Tsuchiya.