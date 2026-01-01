Ícone do rock japonês, ANNA TSUCHIYA confirma turnê na América Latina com músicas do anime NANA
A consagrada cantora, compositora e atriz japonesa ANNA TSUCHIYA anuncia sua primeira turnê na América Latina, com performances confirmadas no México, Chile, Argentina e Brasil. Intitulada ANNA TSUCHIYA WORLD TOUR 2026 “BLVCK PHOENIX”, a série de shows marca um momento histórico para os fãs da artista na região e reforça a crescente conexão entre a música japonesa e o público latino-americano.
No Brasil, a apresentação em São Paulo acontece no dia 14 de abril, na casa de shows Cine Joia. Os ingressos estarão disponíveis a partir de R$200, com vendas pelo site Sympla, a partir das 12h00 de hoje (30).
Reconhecida internacionalmente por interpretar Nana Osaki na trilha sonora do aclamado anime NANA, Anna Tsuchiya conquistou projeção global com canções como “rose” e “kuroi namida”, que se tornaram referências do rock japonês e elementos centrais da identidade musical da série animada. Sua participação foi decisiva para o impacto cultural da obra, que permanece relevante e amplamente celebrada por fãs ao redor do mundo.
Com carreira solo iniciada em 2005, Anna Tsuchiya construiu uma discografia marcada pela fusão de rock, punk e pop, aliada a uma estética forte e atitude autêntica. Paralelamente à música, a artista desenvolveu uma trajetória sólida como atriz e modelo, com atuações em filmes e séries de televisão, além de colaborações com importantes marcas do mercado da moda, consolidando-se como um nome influente da cultura pop japonesa.
Os shows, produzidos pela W+ Entertainment, prometem uma atmosfera intensa e emocional, combinando performances energéticas, forte presença de palco e uma conexão direta com o público. O repertório foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência imersiva, incluindo músicas consagradas da trilha sonora de NANA, além de sucessos de diferentes fases da carreira de Anna Tsuchiya.
SERVIÇO: ANNA TSUCHIYA WORLD TOUR 2026 “BLVCK PHOENIX” em São Paulo
Data: 14 de Abril de 2025 (terça-feira)
Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo – SP)
Vendas dos ingressos: https://bit.ly/4pz68yd
Valores dos ingressos:
VIP (Foto Individual, Autógrafo, Entrada Antecipada e Ingresso para a Pista): R$900,00 (sujeito a taxa de conveniência);
Pista: R$200,00 (meia-entrada) | R$400,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência);
Mezanino: R$250,00 (meia-entrada) | R$500,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência).
MEIA ENTRADA
De acordo com a Lei Federal 12.933 e o Decreto 8.537 tem direito a meia entrada:
– Estudantes portadores da carteira de identificação estudantil (CIE) expedidas nos termos da lei;
– Pessoas com deficiência e seu acompanhante, quando necessário. O acompanhante terá direito ao benefício desde que comprove estar nesta condição;
– Jovens de 15 a 29 anos cadastrados no CadÚnico e cuja renda familiar mensal seja de até 2 salários mínimos;
– Professores da rede estadual e municipal portadores da carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação;
– Idosos com idade igual ou superior a 60 anos.
