Beleza limpa x fios diversos: O que considerar antes de escolher produtos clean beauty para o cabelo

Movimento global por fórmulas mais gentis e sustentáveis transforma a forma como as brasileiras cuidam dos cabelos.

Não há como definir um único biotipo de brasileira. Somos múltiplas, descendentes de povos originários, africanos, asiáticos, árabes e europeus. E, por isso, na hora dos cuidados com as madeixas, passamos horas diante das prateleiras tentando decifrar se aquela fórmula faz sentido para nossos cabelos, especialmente quando o rótulo traz o termo clean beauty.

A dúvida é legítima: será que produtos sem sulfatos agressivos, parabenos e silicones pesados conseguem limpar e tratar com eficácia? Segundo a dermatologista Aline Henriques, a resposta é sim. A médica explica que os shampoos convencionais, por conterem substâncias sintéticas como sulfatos, parabenos, silicones e fragrâncias artificiais, podem causar danos cumulativos aos fios e ao couro cabeludo.

“Esses componentes podem levar ao ressecamento, à quebra e até prejudicar o crescimento capilar por obstruírem os poros do couro cabeludo. Além disso, o uso prolongado tende a irritar a pele e provocar acúmulo de resíduos”, explica. “Sulfatos e silicones, por exemplo, removem a oleosidade natural, aumentando a propensão ao frizz e à fragilidade dos fios. E alguns compostos, como os parabenos e ftalatos, podem atuar como disruptores hormonais, afetando a saúde de forma mais ampla.”

Por outro lado, os shampoos naturais utilizam tensoativos suaves, derivados majoritariamente do coco, como Decyl Glucoside e Coco-Glucoside. Essas fórmulas limpam de forma equilibrada, preservando a oleosidade essencial dos fios.

Por trás da tendência dos shampoos naturais, há também uma mudança de mentalidade sobre o que significa cuidar bem dos cabelos. Cada vez mais, marcas nacionais têm apostado em fórmulas que priorizam o equilíbrio entre eficácia e respeito ao couro cabeludo, valorizando ingredientes de origem vegetal e processos sustentáveis. É o caso da Maitá Cosméticos, que nasceu com essa proposta e busca redefinir o conceito de desempenho nos cuidados capilares.

“O conceito de funcionar está mudando. Não é mais sobre uma limpeza que agride, mas sobre o equilíbrio e a saúde do couro cabeludo”, explica Leliano Correa, fundador da Maitá Cosméticos, marca que utiliza insumos exclusivos da Serra Catarinense. Ele complementa que os ativos naturais, como extratos botânicos e óleos essenciais, trazem vitaminas, minerais e antioxidantes que limpam gentilmente e, ao mesmo tempo, tratam, fortalecendo a fibra capilar de dentro para fora. “É um tratamento contínuo, não apenas uma lavagem”, afirma.

A dermatologista destaca que o processo de adaptação ao shampoo natural pode causar um estranhamento inicial, mas é temporário.

“Durante a transição, é comum o cabelo parecer mais pesado ou oleoso nas primeiras semanas, até que o couro cabeludo se acostume à ausência de detergentes sintéticos. Isso acontece porque esses agentes criavam uma sensação artificial de limpeza e maciez”, explica Aline. “Depois desse período de duas a quatro semanas, os fios tendem a ficar mais leves, equilibrados e com brilho natural. Mesmo com menos espuma, a limpeza é eficaz, pois os ingredientes naturais removem impurezas sem agredir. Além disso, essas fórmulas costumam ter pH ajustado e ingredientes biodegradáveis, favorecendo tanto a saúde capilar quanto o meio ambiente.”

Como escolher o shampoo natural ideal

Com a expansão de novas marcas no mercado, a escolha exige atenção. A principal dica dos especialistas e editores de beleza é simples: leia o rótulo. “Os shampoos naturais bem formulados têm pH ajustado, ingredientes biodegradáveis e podem ser tão eficientes quanto os tradicionais”, reforça a dermatologista.

Ela lembra ainda que, apesar da ausência de agentes sintéticos, esses produtos promovem uma limpeza equilibrada e gentil, sem remover completamente a oleosidade natural. “É essa diferença que permite um cuidado mais saudável e sustentável com os fios e o couro cabeludo”, complementa.

No Brasil, o termo clean beauty ainda não tem regulamentação específica pela Anvisa, o que torna os selos e certificações fundamentais para orientar o consumidor. Selos como Produto Orgânico Brasil, IBD e Ecocert certificam produtos naturais e orgânicos, enquanto outros, como PETA Cruelty Free e Produto Vegano, asseguram a ausência de ingredientes e testes em animais. Há ainda os de Indicação Geográfica (IG), que garantem a procedência e qualidade de matérias-primas tipicamente brasileiras.

“As certificações asseguram a porcentagem mínima de ingredientes naturais, a ausência de componentes sintéticos proibidos e o compromisso ético com o meio ambiente e os animais”, afirma Leliano Correa, que estampa orgulhosamente em seus produtos os selos Produto Vegano, Cruelty Free, Eu Reciclo, Araucária+ e Feito em Santa Catarina.

Benefícios para todos os tipos de cabelos

A maior preocupação de quem migra para o natural é a adaptação dos cabelos crespos, cacheados e ondulados, que tendem a ser mais secos, e dos cabelos quimicamente tratados ou porosos.

Crespos e cacheados (tipos 3 e 4) – A limpeza suave é uma grande aliada. Ao preservar a oleosidade natural, as fórmulas naturais combatem o ressecamento crônico, promovem a retenção de água e potencializam a definição. Busque ativos nutritivos como manteiga de karité, óleo de abacate ou extratos de cupuaçu.

Lisos e ondulados (tipos 1 e 2) – Se o cabelo é misto ou oleoso na raiz, a transição pode envolver um período de adaptação. Ingredientes que equilibram o pH e controlam a produção de sebo, como extratos de alecrim, menta ou argila branca, ajudam nesse processo. A ausência de silicones pesados garante leveza e volume, sem pesar os fios.

Cabelos coloridos e quimicamente tratados – Por serem menos agressivos, os shampoos naturais ajudam a prolongar a duração da cor e a saúde dos fios submetidos a processos químicos.

A especialista ressalta que os shampoos naturais também podem ser aliados de quem tem couro cabeludo sensível, irritado ou com dermatite seborreica leve.

“Esses produtos, por conterem tensoativos de origem vegetal, têm uma ação calmante e anti-inflamatória, ajudando a reduzir a sensibilidade e preservar a oleosidade natural. São especialmente benéficos para fios secos, quimicamente tratados ou com coloração”, explica. “Já quem tem couro cabeludo muito oleoso ou dermatite intensa pode precisar de ajustes na rotina de lavagem, com acompanhamento dermatológico, até encontrar o equilíbrio ideal.”

O que evitar e o que esperar da transição

Ao trocar o shampoo tradicional pelo natural, é importante evitar fórmulas com sulfatos (SLS, SLES), parabenos, petrolatos, silicones insolúveis, corantes e fragrâncias artificiais. Esses componentes comprometem a saúde dos fios e do couro cabeludo a longo prazo.

Durante a transição, é comum passar por uma “fase de desintoxicação”. “Esse período pode durar de duas a quatro semanas, dependendo do tipo de cabelo e da frequência das lavagens. É o tempo necessário para que o couro cabeludo se reequilibre naturalmente, sem interferência dos agentes sintéticos”, explica Aline. “Depois disso, o fio tende a ficar mais forte, o couro cabeludo mais saudável e com menor propensão à irritação.”

Um mercado em expansão

O interesse pelos cosméticos naturais reflete um movimento global de consumo mais consciente. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o mercado brasileiro movimentou R$ 156,5 bilhões em 2023, um crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior, mantendo o país entre os três maiores mercados de beleza do mundo.

No segmento de beleza limpa, a tendência segue promissora: estimativas internacionais indicam que o mercado global de clean beauty deve alcançar cerca de US$163 bilhões até 2025, com crescimento projetado de aproximadamente 10% ao ano até 2030. Essa transformação é impulsionada por uma mudança de mentalidade. Pesquisas mostram que 73% dos brasileiros afirmam priorizar produtos sustentáveis na hora da compra, e 42% dizem ter alterado hábitos de consumo para reduzir o impacto ambiental. Mesmo assim, apenas 13,2% efetivamente escolhem marcas sustentáveis no momento da decisão, um reflexo de que o desafio vai além da intenção e passa também pelo preço e pela confiança nas marcas.