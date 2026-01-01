O barbarense Gustavo Alves Maria, está desaparecido há 4 dias. Ele foi visto pela última vez no domingo, 28/12, por volta das 11:00.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Local do desaparecimento: Jardim Mariana, Santa Bárbara d Oeste.
Gustavo Alves usava camiseta preta e bermuda.
Estava em uma moto Fazer 160, cor preta GIV7F39
Se você tiver QUALQUER informação, por favor, entre em contato imediatamente:
19 998282770 Rosângela.
19998534352 Jose Lazaro
Polícia Militar (190)
Polícia Civil (Delegacia mais próxima)
Toda informação é valiosa
Leia Mais notícias da cidade e região