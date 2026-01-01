Livro traz informações inéditas dos chamados Superalimentos

Autores da obra propõem uma revolução no conceito de superalimentos, incluem receitas simples de preparar com ingredientes acessíveis e poderosos, em um guia indispensável para transformar sua alimentação e sua vida

Quando as pessoas pensam em superalimentos, imaginam produtos exóticos e caros com habilidades mágicas de cura. Mas até que ponto um alimento que só alguns podem pagar deve ser chamado de “super”? Os verdadeiros superalimentos são aqueles que trazem grandes benefícios para a maioria das pessoas. Eles são ricos em nutrientes, fáceis de encontrar, baratos e simples de preparar. Quando você aprende como utilizá-los, podem ter um sabor incrível e fazê-lo se sentir bem.

Em ”Os Verdadeiros Superalimentos” (320 págs., R$ 119,90), que chega ao Brasil pela Editora Cultrix, Ocean Robbins, cofundador e CEO da Food Revolution Network, e Nichole Dandrea-Russert, mestre em nutrição, mostram que os melhores superalimentos sempre estiveram bem debaixo do nosso nariz. Você vai apreciar as receitas simples com verduras, cogumelos, legumes, frutas cítricas, alho e cebola, especiarias, batata-doce, oleaginosas, sementes, café e chá de uma forma totalmente nova.

Em vez de recorrer a produtos exóticos e caros, Ocean e Nichole afirmam que os verdadeiros superalimentos estão à nossa disposição, e incluem fundamentos nutricionais, onde cada alimento é apresentado com seu perfil de vitaminas, antioxidantes, fibras e compostos que ajudam a prevenir doenças. O livro conta também com dicas do dia a dia e formas práticas de incluir esses alimentos na rotina, sem complexidade, com receitas criativas e pratos saborosos, do café da manhã ao jantar, feitos para apreciar e nutrir com equilíbrio.

Com mais de 60 receitas exclusivas, fotos coloridas e um olhar científico acessível aos leitores em geral, o livro apresenta ingredientes do nosso cotidiano, transformados em poderosas ferramentas de bem-estar, ideais para quem busca saúde de verdade.

Trecho do livro:

“Não vamos dourar a pílula: a dieta atual é um desastre nutricional e ambiental. Em termos nutricionais, consumimos muitas calorias e poucos nutrientes em uma overdose diária de alimentos nocivos e inflamatórios. Estar obeso ou acima do peso é um dos principais indicadores dessa situação, aparecendo muito antes que a maioria das pessoas desenvolva uma ou mais das doenças crônicas que também são causadas pela típica dieta atual. […] Portanto, a missão deste livro é apresentá-lo a superalimentos que podem melhorar sua saúde e vitalidade. Eles estão ao seu alcance, sendo alimentos facilmente adquiridos nos supermercados. E quando sabemos o que fazer com eles, são também extremamente gostosos! Provavelmente você já está familiarizado com todos eles, mas ainda não tem consciência de como são – ou poderiam ser – deliciosos com a ajuda de uma boa receita. Espero que este livro de receitas sirva como guia; um compêndio de alimentos acessíveis, repletos de nutrientes, que você pode manter no cardápio das suas refeições para otimizar ou melhorar a sua saúde.” – Ocean Robbins

Elogios ao livro:

“Boa notícia! Os superalimentos mais saudáveis podem ser os mais deliciosos e acessíveis. E o que é bom para você também é bom para o nosso planeta. Neste livro extraordinário, Ocean e Nichole nos mostram como e por que os superalimentos são essenciais para a nossa saúde e bem-estar. Altamente recomendado!” – Dean Ornish, doutor em medicina, autor best-seller na lista do New York Times e fundador do Instituto de Pesquisa em Medicina Preventiva

“Um livro de pura genialidade culinária – criativo, inovador e repleto de sacadas precisas e maravilhosas.” – Brenda Davis, nutricionista, autora de Becoming Vegan e pioneira na alimentação à base de plantas

“Ocean Robbins e Nichole Dandrea-Russert desmistificam de maneira brilhante a alimentação nutritiva em Os Verdadeiros Superalimentos. Leitura obrigatória para quem está procurando melhorar a saúde através de ingredientes do dia a dia à base de plantas.” – Dr. Will Bulsiewicz, autor de The Fiber Fueled Cookbook, best-seller do New York Times

Sobre os autores:

OCEAN ROBBINS é cofundador e CEO da Food Revolution Network, que tem mais de 750 mil membros, e autor do best-seller 31-Day Food Revolution. Fundou, aos 16 anos de idade, a YES! (Youth for Environmental Sanity), organização sem fins lucrativos, que dirigiu durante vinte anos. Já organizou e deu palestras em eventos que alcançaram mais de 2 milhões de pessoas de 65 nações. Atuou como professor adjunto da Universidade Chapman, e recebeu o Prêmio Jefferson de Serviço Público de Destaque, de alcance nacional, o Prêmio Freedom’s Flame, o Prêmio Harmon Wilkinson e muitas outras honrarias.

NICHOLE DANDREA-RUSSERT é mestre em Nutrição e a principal nutricionista e desenvolvedora de receitas da Food Revolution Network. Seu foco é a alimentação à base de plantas para o corpo e a mente, e para a saúde do planeta. Especialista em saúde da mulher, doenças cardíacas e diabetes, é autora de The Fiber Effect e de The Vegan Athlete’s Nutrition Handbook.

