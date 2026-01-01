O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) obteve alta do hospital DF Star esta quinta-feira e já voltou para a cadeia na sede da Polícia Federal em Brasília.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os advogados de JB pediram que ele pudesse ir para a casa cumprir esta parte da recuperação da pena. Mas o juiz Alexandre de Moraes decidiu que ele deve mesmo voltar para a cadeia.

Filhos de Bolsonaro reclamam nas redes

Os filhos de Bolsonaro Carlos e Flávio usaram as redes sociais para atacar ‘Xandão’. Flávio, que deve ser candidato no ano que vem afirmou que o AM é ‘abjeto’.

Já Carlos escreveu que o que está em curso no Brasil não é a aplicação rigorosa da lei, mas um exercício reiterado de abuso de poder, concentrado nas mãos de um ministro que ultrapassou, há muito tempo, qualquer limite aceitável em um Estado de Direito.

Leia Mais notícias do Brasil