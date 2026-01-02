Ocorrências foram registradas pelo 48º BPMI em Sumaré e Hortolândia entre terça (30) e quarta (31)

Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam a quatro ocorrências de tráfico de drogas entre a noite de terça-feira (30) e a tarde de quarta-feira (31), nos municípios de Sumaré e Hortolândia, resultando em prisões, apreensão de entorpecentes, dinheiro e materiais usados no comércio ilegal.

Em Sumaré, no Jardim Picerno, um homem foi preso após denúncia indicar a venda de drogas com uso de área de mata para esconder os ilícitos. No local, os policiais apreenderam 210 microtubos de cocaína e R$ 41,00.

Ainda na cidade, no Jardim Basilicata, uma mulher foi flagrada fracionando e embalando drogas dentro de uma residência. A ação resultou na apreensão de mais de 1,2 kg de maconha, porções de substância semelhante a ecstasy/LSD, balança de precisão, utensílios, celulares, dinheiro e materiais para embalo. Ela permaneceu presa.

Já em Hortolândia, no Jardim Santa Emília, dois indivíduos foram detidos durante patrulhamento em área de mata. Um deles confessou o tráfico e indicou o responsável pelo fornecimento das drogas. Na sequência, os policiais localizaram o segundo envolvido, que tentou fugir e descartou uma mochila com entorpecentes. Ambos foram conduzidos à delegacia e ficaram presos.

Outra ocorrência foi registrada na Vila Soma, em Sumaré, após denúncia de armazenamento de drogas em uma construção. Dois suspeitos foram abordados e, em um terreno baldio, a equipe encontrou maconha, crack e cocaína, além de dinheiro. Um dos envolvidos permaneceu preso, enquanto um menor de idade foi liberado sob responsabilidade legal.

Todas as ocorrências foram apresentadas no Plantão Policial, onde as providências cabíveis foram adotadas.