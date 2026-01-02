Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam a três ocorrências distintas entre a madrugada de terça-feira (30) e a tarde de quinta-feira (1º), nos municípios de Hortolândia e Sumaré, com registros de crime veicular e violência doméstica, resultando em prisões.

Em Hortolândia, no Jardim Sumarezinho, um homem foi preso na madrugada de terça-feira após ser flagrado empurrando uma motocicleta sem placa. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir, mas foi abordado. Durante a verificação, constatou-se que o veículo apresentava numeração de chassi e motor suprimidas, caracterizando adulteração de sinais de identificação veicular. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Receptação

Já em Sumaré, no bairro Casa Verde, a Polícia Militar atendeu uma denúncia de receptação envolvendo uma motocicleta. No local, os policiais localizaram um veículo sem placa dentro de uma residência. O morador afirmou ter comprado a motocicleta por R$ 1.000, porém, após consulta, foi constatado que se tratava de uma CB 300 com registro de roubo, ocorrido em dezembro de 2025. O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Violência doméstica

Ainda em Sumaré, no Jardim Paulistano, uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na tarde de quinta-feira (1º). A vítima apresentava lesões aparentes no rosto, segundo constatado pela equipe e confirmado por familiares. O agressor fugiu inicialmente, mas foi localizado após patrulhamento. A vítima foi encaminhada à UPA do bairro Macarenko para exames médicos, e o autor foi conduzido ao Plantão Policial, permanecendo preso.

Todas as ocorrências foram devidamente apresentadas à autoridade policial para as providências legais cabíveis.