Educação de Americana recebeu dois prêmios de qualidade em 2025

Educação de Americana recebe dois prêmios de qualidade em 2025

A qualidade da Educação de Americana foi reconhecida, em 2025, com duas premiações: o Selo Ouro do Programa Criança Alfabetizada, concedido pelo governo federal, e o Prêmio Excelência Educacional, entregue pelo Governo de São Paulo a municípios e escolas de destaque no programa Alfabetiza Juntos.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, representou o prefeito Chico Sardelli na cerimônia de entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, em fevereiro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Já o Prêmio Excelência Educacional chegou em março, por meio de anúncio em cerimônia no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O prefeito Chico Sardelli expressou sua satisfação diante da premiação do trabalho desenvolvido pelas escolas municipais vinculadas à Secretaria de Educação. “A atuação dos nossos educadores segue a direção correta de valorização do aprendizado para a construção do futuro que queremos para nossa cidade. Americana agora é exemplo em Educação, graças aos esforços de todos”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi também reconheceu a dedicação da equipe para a conquista dos resultados. “A Secretaria de Educação, os professores e os demais funcionários merecem os parabéns. Sabemos que os desafios são constantes, mas é importante persistir e conquistas como estas mostram que todo esforço vale a pena”, destacou.

O secretário da pasta, Vinicius Ghizini, detalhou que a gestão municipal tem a Educação como prioridade e investe em programas e projetos para incentivar a formação de escritores e leitores na idade correta. “Além disso, a administração proporciona formações continuadas aos profissionais e assegura a justa remuneração pelo trabalho prestado, reconhecendo e valorizando os educadores”, explicou.

Premiação federal

Americana alcançou a nota máxima em 18 dos 20 critérios de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os destaques municipais foram para a formação continuada de professores para a utilização de metodologias atuais, a distribuição de materiais didáticos complementares de apoio à alfabetização e a avaliação processual contínua da aprendizagem na alfabetização.

Para concorrer ao selo, mais de 4,5 mil estudantes de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental das escolas municipais participaram da Avaliação Contínua da Aprendizagem do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada em 2024, verificando seus conhecimentos em provas de Língua Portuguesa e de Matemática.

O Selo Ouro reconhece iniciativas de gestão na formulação e na implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças.

Prêmio estadual

O Prêmio Excelência Educacional foi entregue a quatro escolas que se destacaram em seus índices de aprendizagem: os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Milton Santos e Florestan Fernandes.

A premiação tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nos resultados do Saresp de 2024, e reconhece as iniciativas com recursos para o emprego em ações pedagógicas e de manutenção.

Confira a premiação concedida às escolas de Americana:

CIEP Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo): 478 estudantes – R$ 47.800,00

CIEP Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito): 307 estudantes – R$ 30.700,00

EMEF Prof. Milton Santos (Praia Azul): 486 estudantes – R$ 48.600,00

EMEF Florestan Fernandes (Morada do Sol): 501 estudantes- R$ 50.100,00

