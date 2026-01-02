UPA São José encerra o ano com reconhecimento e altos índices de satisfação

UPA São José encerra o ano com reconhecimento da população e altos índices de satisfação

A UPA Unidade de Pronto Atendimento) 24h São José, na região da Cidade Jardim, fecha o ano com um resultado que traduz o cuidado diário, o comprometimento das equipes e o respeito com a população atendida. De acordo com pesquisa de satisfação realizada com os usuários da unidade, a avaliação dos serviços aponta índices superiores a 96% de aprovação na maioria dos quesitos analisados, reforçando a confiança da população no Pronto Atendimento.

“Ficamos contentes com os números da aprovação dos serviços da UPA São José. Essa é uma unidade muito importante em nossa rede e temos trabalhado muito para que o atendimento seja cada dia melhor”, disse o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

“Encerrar o ano com índices tão elevados de aprovação demonstra que estamos no caminho certo. A UPA São José cumpre um papel fundamental na rede de urgência e emergência, e esses números refletem o empenho dos profissionais, o investimento em estrutura e a gestão voltada para a qualidade do serviço prestado à população”, destacou o diretor geral da UPA, Ruy Santos.

O levantamento foi feito por meio de formulário preenchido pelos próprios pacientes e acompanhantes, no qual foram avaliados dez itens, entre eles tempo de espera, atendimento, limpeza, instalações, acomodações, sinalização e recomendação do serviço.

Um dos principais destaques é o atendimento prestado pelos profissionais da recepção, enfermagem e equipe médica, que alcançou 96% de satisfação, considerando as avaliações ótimo, bom e regular. O resultado reflete o empenho dos colaboradores em oferecer um atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo, mesmo diante da alta demanda diária.

O tempo de espera para atendimento na recepção, consulta médica e assistência de enfermagem também foi bem avaliado, com 95% de aprovação, demonstrando organização e eficiência nos fluxos internos da unidade. As instalações e acomodações da UPA São José receberam validação positiva de mais de 96% dos usuários, evidenciando um ambiente adequado, seguro e confortável para pacientes e acompanhantes.

A limpeza da unidade foi outro ponto amplamente reconhecido, com 97% dos entrevistados elogiando as condições de higiene do local. Já a sinalização interna, fundamental para orientar os usuários dentro do Pronto Atendimento, foi aprovada por 95% das pessoas ouvidas.

Como resultado de todos esses fatores, 98% dos participantes da pesquisa afirmaram que recomendariam a UPA São José a familiares e amigos, um dado que reforça a credibilidade do serviço prestado e a importância da unidade para a rede de urgência e emergência do município.

“Esses resultados são fruto do trabalho sério e comprometido de toda a equipe da UPA São José. Cuidar de pessoas exige empatia, responsabilidade e dedicação diária, e ver esse reconhecimento por parte dos usuários nos motiva a seguir aprimorando nossos processos, sempre com foco no atendimento humanizado e na segurança do paciente”, ressaltou a coordenadora da unidade, Janine Teles.

Os números refletem não apenas indicadores, mas histórias de cuidado, acolhimento e dedicação diária, reafirmando o compromisso da UPA São José com a qualidade do atendimento e com a saúde da população.

A UPA São José é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.



