Arquitetura do encontro: casa da década de 1930 se transforma em espaço que une estilo de vida, trabalho e criatividade em Curitiba

O conceito inovador do Nex House, instalado no “coração” do bairro Batel, integra design, cultura, conexão e novas formas de se trabalhar

No cruzamento entre arquitetura, arte e design contemporâneo, Curitiba apresenta um espaço que ressignifica o modo como nos encontramos, trabalhamos e convivemos: o Nex House, inaugurado no último mês de agosto. Com ambientes concebidos para estimular a criatividade e proporcionar bem-estar, o projeto aposta em uma arquitetura minimalista e contemporânea que transforma cada encontro em experiência. O conceito ousado integra cultura, negócios e lazer em um mesmo endereço, refletindo a busca crescente por espaços que acolhem múltiplos ritmos da vida urbana.

O projeto está inserido em uma construção da década de 1930, cuja arquitetura remete aos chalés ingleses, com volumetria marcante e detalhes que evocam charme e tradição. Com cerca de 900 m² de área construída no “coração” do tradicional bairro Batel, o imóvel se impõe pela escala e pela presença, enquanto os 2 mil m² de área verde que o circundam criam um cenário envolvente e acolhedor, garantindo que o espaço se destaque na paisagem urbana. A intervenção respeitou a memória do lugar, preservando elementos originais e propondo novos usos alinhados às dinâmicas do Nex House, em uma fusão entre passado e presente que valoriza a história sem abrir mão da contemporaneidade.

O espaço acompanha tendências globais de comportamento e trabalho, nas quais a fronteira entre vida profissional e pessoal se torna cada vez mais fluida. Estudos apontam que o modelo de work-life integration vem substituindo o antigo equilíbrio rígido, e a arquitetura responde a essa mudança criando ambientes híbridos: locais que, ao mesmo tempo, permitem foco e colaboração, contemplação e movimento, introspecção e troca.

A ideia central foi criar um ambiente que estimula encontros de pessoas, ideias e propósitos, em um espaço que combina o conforto de uma casa com a energia de um clube de convivência. Os materiais e acabamentos reforçam essa atmosfera: pedras naturais com veios marcantes, tecidos aveludados, cores quentes e texturas convidativas. A mistura entre peças vintage e elementos contemporâneos cria um cenário familiar e, ao mesmo tempo, atual. Assinado pelo estúdio curitibano Ete Oficina, o projeto arquitetônico traz na concepção dos ambientes uma multiplicidade: áreas moduláveis, design biofílico, inserção de arte e mobiliário que se adapta a diferentes usos; de reuniões estratégicas a eventos culturais ou instantes de contemplação individual. O layout foi pensado para favorecer conversas e permanência.

Na área de trabalho, mesas coletivas se integram ao espaço externo, separado por uma ampla janela e uma cortina de fora a fora que, ao mesmo tempo, fecham e revelam, permitindo conexões entre interior e exterior. A vegetação atravessa o limite entre os dois ambientes, trazendo leveza, amplitude e sensações. “O resultado é um espaço de trabalho que vai além da função: promove pertencimento e colaboração, fortalece vínculos e oferece experiências que transcendem o cotidiano. Mais do que um local de passagem, ele se transforma em um ponto de convergência de pessoas, propósitos e valores, onde estar junto é parte essencial da experiência”, revela André Pegorer, criador do clube Nex House.

Inspirado em referências internacionais, o Nex House reúne criativos, artistas e lideranças da nova economia em um ambiente que valoriza a diversidade cultural e promove encontros significativos. “Queremos que cada visita seja um momento de descoberta, seja para uma reunião de negócios, uma imersão artística ou simplesmente para estar em um lugar que inspira não apenas por suas atividades, mas também por sua arquitetura”, completa Pegorer.

Aberto a membros e convidados, o Nex House consolida-se como um ponto entre trabalho, cultura e criação na cidade de Curitiba. O espaço funciona na Alameda Presidente Taunay (nº 130), no bairro Batel, em Curitiba (PR). Para mais informações, acesse o site www.nex.work/nexhouse ou o perfil oficial no Instagram: @nexhouse_.

