ANS realiza reunião com representantes da Oncoclínicas

Os representantes da Oncoclínicas informaram que não podem mais prestar atendimento aos beneficiários porque a Unimed Ferj não tem feito os pagamentos devidos, o que já levou ao fechamento de duas de suas unidades. Destacaram também que receberam da operadora um comunicado informando que todos os pacientes em tratamento oncológico seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da Oncoclinicas, ao contrário do que a Unimed Ferj nos informou na semana passada.

Diante desse cenário, a diretoria da ANS vai convocar, novamente, os representantes da Unimed Ferj, Unimed do Brasil e Central Nacional Unimed para que seja dada uma solução definitiva, pelo Sistema Unimed, como o fornecimento de remédios e atendimento clínico aos que se encontram em tratamento oncológico.

“Não vamos descansar enquanto os beneficiários da Unimed Ferj não estiverem recebendo o atendimento adequado. Já instauramos o acompanhamento presencial na operadora, que é o regime de Direção Técnica, e vamos continuar cobrando a normalização da assistência. O consumidor não tem que pagar essa conta”, pontuou o diretor-presidente da ANS, Wadih Damous.

