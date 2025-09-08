Espetáculo teatral sobre as verdades das redes sociais tem novas datas em Americana

O projeto cultural “Máscaras Sociais”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, segue durante o mês de setembro, com quatro apresentações gratuitas do espetáculo teatral “Nem Sempre É o que Parece Ser”.

A peça estreou em julho e traz para o palco três mulheres competindo por um contrato milionário. O texto é escrito pelo dramaturgo da Cia Finibus, João Nalão, e a classificação indicativa é de 12 anos. As apresentações têm audiodescrição para a inclusão do público.

“Nem Sempre É o que Parece Ser” questiona se é possível conhecer alguém somente por meio das redes sociais e mostra três competidoras e um sonho: a disputa por um contrato milionário.

A comédia dramática promete revelar a falsidade digital e convida o público a refletir quem somos quando ninguém está olhando.

Confira as próximas apresentações:

11/09 às 19h – Escola Estadual Maria Lucia Padovani de Oliveira (Av. Comendador Thomaz Fortunato, 2550 – Chácara Letônia)

12/09 às 19h30 – Escola Estadual Monsenhor Magi (Rua dos Salgueiros, nº 495, Jardim São Paulo)

17/09 às 19h – Auditório Jamil Salomão (Av. Joaquim Bôer, 645 – Portaria 5 da FAM – Faculdade de Americana)

25/09 às 20h30 – Senac (Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila São Pedro)

“Fomentar a cultura em diversos pontos da cidade, com o objetivo de formar e cativar o público para a produção artística local, é uma das diretrizes da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi. Desta forma, ampliamos e promovemos o acesso da sociedade à criação cultural de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

