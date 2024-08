Estudo indica que ansiedade aumenta risco de desenvolver demência. Entenda como

Ansiedade é a resposta natural do corpo ao estresse, mas ela se torna patológica quando é excessiva e interfere na vida cotidiana, causando sintomas como insônia e irritabilidade, exigindo intervenção profissional para tratamento.

Ela tem sido um dos grandes problemas atuais, de acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde – o Brasil é líder mundial de transtornos de ansiedade e segundo um levantamento do Covitel 2023, 26,8% dos brasileiros já receberam um diagnóstico de ansiedade.

No entanto, ela pode causar mais impactos do que os tradicionalmente citados, é o que afirma um estudo recente realizado pela Universidade de Newcastle, na Austrália, que aponta a ansiedade como um fator de risco para desenvolver demência.

Resultados do estudo

O estudo australiano foi realizado com 2.132 pessoas acima de 60 anos e acompanhou os participantes por cerca de 10 anos, avaliando os níveis de ansiedade no início e após cinco anos.

Os resultados mostraram que ansiedade crônica ou recente aumentava o risco de demência em 2,8 a 3,2 vezes, especialmente em indivíduos diagnosticados antes dos 70 anos. Aqueles que resolveram a ansiedade não tiveram risco maior de demência.

O que explica a relação?

De acordo com os pesquisadores responsáveis pelo estudo, a ansiedade estimula comportamentos de risco para o desenvolvimento de demências, o que é reforçado pelo médico psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento.

“A ansiedade crônica é um fator de risco para desenvolver demências pois tem o poder de levar a hábitos prejudiciais, como o vício em álcool e cigarro, para aliviá-la, o que aumenta o risco de ter doenças neurodegenerativas no futuro“.

“Isso também acontece com a “fome emocional” fazendo com que as pessoas comam de forma descontrolada em crises de ansiedade, que também desregula hormônios do estresse, afetando o cérebro no longo prazo, ou seja, a ansiedade leva a um estilo de vida nocivo à saúde do cérebro“, explica.

5 dicas para evitar a ansiedade crônica:

1. Pratique exercícios físicos regularmente;

2. Tenha uma alimentação equilibrada, evitando alimentos ultraprocessados;

3. Durma bem, uma boa noite de sono é crucial para a saúde mental;

4. Pratique técnicas de relaxamento ajudam a acalmar a mente;

5. Busque apoio de um especialista em saúde mental.

Sobre Dr. Flávio H. Nascimento Dr. Flávio Henrique é formado em medicina pela UFCG, com residência médica em psiquiatria pela UFPI e mais de 10 anos de experiência na área de psiquiatria. Diagnosticado com superdotação, tem 131 pontos de QI o que equivale a 98 de percentil e é membro do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito como pesquisador auxiliar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP