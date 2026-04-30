A Antibióticos do Brasil Ltda (ABL) se manifesta sobre a recente decisão judicial envolvendo a companhia e esclarece que se trata de medida não definitiva, passível de recurso. O processo principal tramita no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e aguarda julgamento.

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A ABL informa que o eventual comprometimento do subsolo e do lençol freático da área mencionada decorre exclusivamente de atividades realizadas pela empresa proprietária do imóvel até 2003 (Eli Lilly) e responsável à época dos fatos. Destaca ainda que foi implantado há anos, o plano de remediação ambiental, conduzido sob sua responsabilidade da empresa.

Segundo os laudos técnicos do processo, foram identificados compostos químicos no subsolo e no lençol freático, porém em níveis abaixo dos limites estabelecidos pela legislação. A área impactada está isolada, sem risco à saúde e à segurança dos colaboradores da ABL.

A companhia afirma que mantém monitoramento ambiental e biológico rigoroso de seus colaboradores, em conformidade com as normas legais e regulatórias.

Por fim, a ABL reafirma seu compromisso com a segurança, a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, seguindo elevados padrões de responsabilidade e conformidade.

Antibióticos do Brasil Ltda.

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