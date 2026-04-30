Americana recebe, no dia 7 de maio (quinta-feira), às 18h30, o GIRO PRO Território, uma iniciativa do Governo de São Paulo voltada à qualificação de profissionais e ao incentivo à inovação no setor cultural e criativo da região. O evento acontecerá às 18h30, no Auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer), e é voltado a artistas, produtores culturais e população em geral, interessados em atuar no setor criativo, como maquiadores, cabeleireiros, costureiros, entre outros.

As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível no banner do GIRO PRO Território no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

O GIRO PRO, uma ação do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, será dividido em dois momentos. Na primeira parte, a equipe do Programa vai ministrar uma masterclass para explicar o que é o CULTSP PRO e as escolas que o compõem. Na segunda etapa, ocorre o Seminário “Laboratório de Futuros”, que ajudará no mapeamento dos territórios, identificando as necessidades dos municípios, suas especificidades e vocações. Com isso, será possível qualificar e direcionar futuros atendimentos formativos voltados aos setores culturais e criativos em diferentes regiões do estado.

O GIRO PRO é uma ação estratégica do CULTSP PRO para garantir que a qualificação profissional chegue, de forma gratuita, a todas as regiões administrativas de São Paulo e se constitui como um espaço de diálogo e troca, reunindo artistas e representantes locais em uma roda de conversa que promove a reflexão sobre o fazer artístico na cidade. Esse encontro visa não apenas o intercâmbio de ideias, mas também a criação de pontes entre diferentes perspectivas e experiências culturais, fortalecendo as relações entre a comunidade artística e as esferas institucionais.

“O prefeito Chico Sardelli mantém boa relação institucional com a gestão do governador Tarcísio de Freitas e, na área de Cultura, Americana tem avançado com o apoio do Governo do Estado tanto na realização de grandes eventos como na promoção de atividades formativas, como é o caso do GIRO PRO. Convido os artistas da cidade e os profissionais que podem se beneficiar das ações de qualificação a participarem desta etapa diagnóstica”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A classificação indicativa é de 16 anos. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

CULTSP PRO

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura é um programa de formação e qualificação do setor cultural e criativo do Brasil. Dividido em seis escolas temáticas, o CULTSP PRO oferece formações alinhadas às diferentes áreas da cultura e economia criativa. As escolas abrangem desde artes cênicas, produção musical e cenografia até curadoria, gestão de museus, audiovisual, games, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e empreendedorismo cultural. O Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro também integra a iniciativa, com foco no fortalecimento de grupos artísticos e valorização das culturas regionais.

Masterclass e Seminário GIRO PRO Americana

Data e horário: 7 de maio (quinta-feira), às 18h30

Local: Auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer)

Endereço: Avenida Brasil, 1.293 – Jardim São Paulo

Inscrições: www.americana.sp.gov.br (banner do GIRO PRO Território)

Classificação indicativa: 16 anos