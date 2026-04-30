O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño-PAR nesta quarta-feira (29), no estádio Nueva Olla, em Assunção (PAR), pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores, e alcançou 12 jogos de invencibilidade na temporada (oito pelo Brasileiro, três pela Libertadores e uma pela Copa do Brasil), maior série invicta entre os clubes de Série A.

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São apenas três derrotas nos últimos 31 jogos, somando 23 vitórias e cinco empates desde dezembro de 2025. Como visitante, não perde há seis partidas (quatro pelo Brasileiro e duas pela Libertadores).

O Palmeiras completou 100 partidas fora do Brasil contra adversários estrangeiros pela Libertadores (atualmente, são 100 jogos, 53 vitórias, 20 empates, 27 derrotas, 178 gols marcados e 111 gols sofridos). Nas últimas 34 atuações em solo estrangeiro pela principal competição do continente, o Verdão sofreu só três derrotas, somando 24 vitórias e sete empates.

O Palmeiras se isolou na 3ª posição do ranking continental de gols marcados como visitante (210)

O Palmeiras está invicto há 11 jogos contra adversários paraguaios, todos pela Libertadores, com 24 gols marcados e apenas quatro gols sofridos. No Paraguai, são sete jogos de invencibilidade, sendo três empates e quatro vitórias. No total, perdeu apenas três vezes em 17 jogos no país vizinho, registrando ainda seis vitórias e oito empates.

Com cinco pontos conquistados, o Verdão é o vice-líder do Grupo F da Libertadores, atrás apenas do Sporting Cristal-PER, com seis. Cerro Porteño-PAR, com quatro, e Junior Barranquilla-COL, com um, completam a classificação.

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