Muita chuva- denunciam transtornos na noite desta quarta-feira (29) na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, em Nova Odessa, sentido Americana, próximo à rotatória da KS Pistões. Segundo relatos, os dois sentidos da via estão alagados, provocando lentidão e risco aos motoristas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Até o momento, Defesa Civil e demais autoridades ainda não estão no local para auxiliar no fluxo e organizar o trânsito. Condutores cobram solução urgente.

CHUVA FORTE CAUSA TRANSTORNOS NA AVENIDA ATÍLIO DEXTRO, NOVA CARIOBA, EM AMERICANA

A noite desta quarta-feira (29) foi marcada por muita chuva e dificuldades no trânsito da Avenida Atílio Dextro, na região do Parque Nova Carioba, em Americana. Leitores enviaram imagens mostrando pontos de alagamento, lentidão e motoristas enfrentando problemas para seguir pela via. A orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura e buscar rotas alternativas até a melhora das condições no local.

Leia Mais notícias da cidade e região