Feriado chegou- A Motiva Autoban prevê fluxo de aproximadamente 2 milhões de veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Dia do Trabalhador entre a zero hora de quinta-feira (30/04) e às 24 horas de domingo (03/05).

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A concessionária alerta para os horários previstos de maior movimento na saída do feriado no sentido capital-interior: quinta-feira (30/04), das 16h às 20h e sexta-feira (01/05), das 9h às 13h. Já no retorno do feriado, no sentido interior-capital: domingo (03/05), das 15h às 22h.

Antes de pegar a estrada, é preciso que o motorista esteja descansado, dirija com atenção, faça uma revisão do veículo e, jamais, utilize o celular enquanto estiver dirigindo.

Durante a Operação, a concessionária irá reforçar o contingente operacional no Sistema e no monitoramento 24 horas por dia, através do Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego que incluem 110 câmeras de Circuito Fechado de TV, 37 Sistemas Analisadores de Tráfego com 205 faixas, 9 estações de meteorologia, além de 31 painéis de mensagens variáveis fixos.

Em função das características e do volume de tráfego previsto para as rodovias sob administração da Concessionária, a execução de obras terá programação restrita e será executada apenas em casos emergenciais e nas datas e horários em que o fluxo esteja com situação normalizada. Não haverá fechamento de acessos e/ou disponibilização de rotas alternativas.

Canais de atendimento no Feriado

O motorista que trafega pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes pode obter informações de forma dinâmica e rápida sobre condições de tráfego e solicitar serviços, como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias com o aplicativo de mensagens WhatsApp através do 0800 055 5550.

DER-SP prevê 14,8 milhões de veículos nas estradas paulistas no feriado de 1º de Maio

Governo do Estado mobiliza efetivo de mais de 1,4 mil colaboradores e 310 veículos para atender aumento de 7% no fluxo em relação a 2025; Rio-Santos e SP-123 devem ter maior movimento



O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), inicia, nesta quinta-feira (30), uma operação especial para o feriado prolongado do Dia do Trabalho. Até domingo (3), a previsão é que mais de 14,8 milhões de veículos trafeguem pelos 12 mil quilômetros de rodovias paulistas que estão sob gestão do órgão — volume 7,3% superior ao registrado no mesmo feriado do ano passado.

Para garantir segurança e fluidez, serão mobilizados mais de 1,4 mil colaboradores e 310 veículos de atendimento, reforço que inclui guinchos, motos de inspeção e unidades de captura de animais

Para atender à demanda e garantir condições de trafegabilidade próximas às dos dias normais, mais de 1,4 mil colaboradores do DER-SP estarão de prontidão, além da disponibilização de mais de 310 veículos de atendimento e apoio, distribuídos de forma planejada pela malha viária. Apenas nas regiões litorânea e serrana, serão 364 colaboradores e 91 veículos.

A maior movimentação deve ocorrer na rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-055), a Rio-Santos, com mais de 135,4 mil usuários esperados no trecho de Caraguatatuba e 123,6 mil no trecho de Bertioga. Já o maior aumento relativo (8,4%) em relação a 2025 deve ocorrer na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté, no Vale do Paraíba, a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde são aguardados 133,7 mil veículos.

Durante os quatro dias da operação, há expectativa de 51,8 mil motoristas na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) e de 42,9 mil na rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP-046). Nas demais vias não concedidas do interior paulista, a expectativa é de 14,3 milhões de veículos — no ano passado, foram 13,3 milhões no mesmo período.

Medidas previstas – A operação contempla um conjunto de medidas técnicas voltadas à otimização do fluxo viário e à redução de riscos aos usuários, incluindo monitoramento contínuo do tráfego em trechos críticos, liberação controlada do acostamento em locais de alta demanda, implementação de faixas reversíveis, além de desvios operacionais e pontos de controle de acesso.

Para isso, serão disponibilizadas caminhonetes, picapes, motocicletas de inspeção, guinchos leves e pesados, vans de passageiros, veículos do tipo papacone (utilizados para facilitar a colocação e retirada de cones de sinalização), viaturas de combate a possíveis focos de incêndio às margens das rodovias e unidades para captura de animais, assegurando prontidão para diferentes tipos de ocorrência. A estrutura garante resposta rápida às demandas e cobertura contínua em pontos estratégicos.

Horários de menor movimento – Para auxiliar os motoristas que planejam se deslocar pela malha viária sob administração do DER-SP, o órgão também divulga os horários de menor movimento:

Quinta-feira (30): 0h às 14h; 22h à meia-noite

Sexta-feira (1º): 0h às 6h; 22h à meia-noite

Sábado (2): 0h às 7h; 21h à meia-noite

Domingo (3): 0h às 7h; 22h à meia-noite

Em caso de emergência, o DER-SP disponibiliza atendimento gratuito e ininterrupto pelo telefone 0800 055 5510, com equipes preparadas para prestar auxílio mecânico e apoio operacional aos usuários das rodovias estaduais.

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