Evento reúne gestores de 60 municípios para discutir financiamento, gestão e impacto na aprendizagem

A Secretaria Municipal de Educação (SME) participou, nesta segunda (27) e terça-feira (28), do 3º Encontro Embaixadores da Educação, realizado em Porto Alegre. O evento reuniu prefeitos, secretários e lideranças de cerca de 60 municípios brasileiros para discutir caminhos de fortalecimento da educação pública, com foco em financiamento, gestão e desenvolvimento de lideranças. A iniciativa é promovida pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, em parceria com o Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação e a Fundação Lemann.

A presença da SME reforça o papel estratégico dos municípios na condução das políticas educacionais no Brasil. Responsáveis diretos pela educação básica, especialmente pela educação infantil e pelo ensino fundamental, os governos municipais concentram a execução de políticas que impactam o cotidiano das escolas. Isso inclui desde a gestão de recursos do Fundeb até a implementação de currículos, formação de professores e programas de permanência escolar.

Nos últimos anos, esse protagonismo municipal ganhou ainda mais relevância diante de desafios como a recomposição da aprendizagem no pós-pandemia, a ampliação da equidade e a necessidade de uso mais eficiente dos recursos públicos. O encontro parte justamente desse diagnóstico: sem gestão local qualificada e orientada por dados, dificilmente haverá avanço consistente nos indicadores educacionais.

Temas

Nos dois dias de encontro foram abordados temas como financiamento da educação, com análise de fontes de recursos e discussão sobre como direcionar investimentos de forma mais eficiente; e desenvolvimento de lideranças, abordando gestão de equipes, formação de gestores e construção de planos educacionais, piso do magistério e valorização profissional.

Para a SME, a participação no encontro também funciona como espaço de articulação e troca de experiências com outras redes municipais, permitindo incorporar práticas bem-sucedidas e alinhar estratégias às diretrizes nacionais.

“O município está na linha de frente da educação pública. Participar de um espaço como esse é fundamental para qualificar a gestão, trocar experiências e garantir que nossas decisões estejam baseadas em evidências e focadas na aprendizagem dos estudantes”, afirmou o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes.