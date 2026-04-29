A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), implantou o sentido único de direção em sete ruas do Jardim Nossa Senhora Aparecida, na região do Zanaga. A alteração passa a valer já a partir desta segunda-feira (27), com o objetivo de melhorar o fluxo de trânsito no bairro e proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres.

Equipes da Utransv estiveram no local nesta segunda para executar a sinalização de solo e instalar as placas. As vias passam a funcionar no sistema binário, que consiste na definição de sentido único em ruas paralelas, de forma alternada – uma em cada direção. São elas:

– Rua Francisco Alves

– Rua Leonardo Mota

– Rua Gustavo Teixeira

– Rua Inglês de Souza

– Rua Álvaro Lins

– Rua Jackson de Figueiredo

– Rua Anísio Teixeira

“A implantação do sentido único nessas vias segue um estudo técnico e tem como principal objetivo organizar o fluxo de veículos. Com o sistema binário, conseguimos reduzir conflitos em cruzamentos, melhorar a fluidez do trânsito e oferecer mais segurança para quem circula por essa região”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.