Dupla faz show no Centro de Eventos A Poderosa; programação acontece entre os dias 03 a 09; semana terá ainda outras atrações, dentre as quais a poetisa Mileny e o grupo Confraria Comedy

O coração das mães de Hortolândia vai bater mais forte no próximo mês. Para homenageá-las, a Prefeitura realiza 5º Encontro das Mães, com o show da dupla sertaneja Gian & Giovani. A apresentação será no dia 06/05, às 20h, no Centro de Eventos A Poderosa, no Jardim Santa Izabel. O evento integra a programação da Semana Cultural de maio. A semana terá ainda outras atrações, com destaque para a poetisa Mileny e o grupo Confraria Comedy.

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A semana começa com o projeto Cultura nos bairros, que terá a apresentação da trupe Palco da Alegria, formada pelos humoristas Luiz Paixão e Marcio Pial. Os artistas vão animar a população da região do Jardim Santa Fé, no dia 03/05.

Já no dia 04/05, as mães terão outra homenagem musical com o projeto Concertos no Paço, com a apresentação do grupo Sopro de Prata e da cantora Bia pin.

Também no dia 04/05 acontece o tradicional sarau Parada Poética, sob comando do afitrião Renan Inquérito. A convidada será a poetisa Mileny. A artista irá declamar seus versos na área externa do Museu Municipal Estação Jacuba.

SOLIDARIEDADE E DANÇA

A emoção e a solidariedade são o tom no projeto Notas de abraço, no dia 05/05. O grupo Quinteto Cultura, formado por servidores da Secretaria de Cultura, leva seu repertório musical para alegrar a comunidade atendida pela entidade Asbafe (Associação Batista Fruto da Esperança), na Vila Real.

Ainda no dia 05/05, as mamães de Hortolândia ganharão mais uma homenagem no projeto +Dança, que fará uma edição especial com coreografias apresentadas por escolas de dança da cidade.

HUMOR E MÚSICA

A semana fará o público gargalhar com mais uma edição do espetáculo Hortocity Comedy, no dia 06/05. Desta vez, a atração será o trio Confraria Comedy, formado pelos humoristas Tuca Graça, André Pateta e Rick Minervino.

A música volta a ser destaque no projeto Quinta Musical, que terá a apresentação do músico Irineu de Palmira, no dia 07/05.

TEATRO

O teatro também tem espaço na Semana Cultural de maio. No dia 08/05, o projeto Meu Primeiro Espetáculo irá apresentar a peça “O coelho escutou”, com o grupo Idemn Teatral, formado por alunos do curso de tetro ministrado pela Secretaria de Cultura.

Já no dia 09/05, o projeto Horizonte Cênico ocupa o palco com o espetáculo “Sacra Folia”, da Caravana Fagulha, trupe também formada por alunos do curso de teatro da Prefeitura.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. Em março deste ano, a Semana Cultural teve o festival Vozes da MPB, que contou com os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Semana Cultural de maio de Hortolândia – Programação:

Cultura nos Bairros com Palco da Alegria (Luiz Paixão e Marcio Pial)

data: 03/05 (domingo)

Horário: 8h às 12h

Local: Praça pública

Endereço: rua da Cerâmica, s/nº Jardim Santa Fé

Classificação indicativa: livre

Concertos no Paço – Bom dia servidor, com Sopro de Prata e Bia Pin

Data: 04/05 (segunda-feira)

Horário: 7h45

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Classificação indicativa: livre

Sarau Parada Poética, com Mileny

Data: 04/05 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Museu Municipal de Hortolândia Estação Jacuba

Endereço: Rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco

Classificação indicativa: 16 anos

Notas de Abraço com Quinteto Cultura

Data: 05/05 (terça-feira)

Horário: 9h30 e 14h

Local: Asbafe (Associação Batista Fruto da Esperança)

Endereço: rua José dos Reis Corrêa, 204, Vila Real

Classificação indicativa: livre

+ Dança – Especial Dia das Mães, com convidados

Data: 05/05 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

Hortocity Comedy com Confraria Comedy

Data: 06/05 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 16 anos

5º Encontro das Mães com show de Gian & Giovani

Data: 06/05 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, Jardim Santa Izabel

Classificação indicativa: livre

Quinta Musical com Irineu de Palmira

Data: 07/05 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

Meu Primeiro Espetáculo com a peça “O Coelho escutou”, do grupo Idem Teatral

Data: 08/05 (sexta-feira)

Horário: 16h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

Horizonte Cênico com o espetáculo “Sacra folia”, do grupo Caravana Fagulha

Data: 09/05 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: livre

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