A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, está convocando mais 54 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos em 22 funções.

Os editais de convocação serão publicados nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com as informações.

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No primeiro edital, são convocados os aprovados para os cargos de ajudante geral (4), assistente jurídico, assistente social, assistente social – PCD, educador social (3), educador social – PCD, escriturário (9), jornalista, médico da família, motorista (3), pintor, psicólogo (2), psicólogo – PCD, técnico de enfermagem (5), técnico de segurança do trabalho e telefonista. Os profissionais devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no dia 6 de maio (quarta-feira), às 9h, com entrada pelo estacionamento dos fundos, na Rua Presidente Vargas.

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No segundo edital, são convocados os aprovados para os cargos de inspetor de alunos, PEB 1 – educação fundamental (7), PEB 2 – geografia, PEB 2 – matemática (2), PEB 1 – educação infantil (4) e professor de creche (3). Os profissionais devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, também no dia 6 de maio (quarta-feira), às 13h30, com entrada pelo mesmo endereço.

O secretário municipal de Administração, Eduardo Flores, destaca a importância do concurso público. “Estamos fazendo os chamamentos constantemente, renovando e ampliando nosso quadro de funcionários. A estabilidade e a segurança são importantes benefícios dos concursados”, afirma.

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