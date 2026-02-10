A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou novas indicações para os medicamentos Wegovy® (semaglutida injetável 2,4 mg para tratar obesidade e sobrepeso) e Ozempic® (semaglutida injetável 1mg para tratar diabetes tipo 2), ambos medicamentos da Novo Nordisk, líder global em saúde.

No caso de Wegovy® (semaglutida injetável 2,4 mg), o medicamento passa a ser indicado para ampliar a proteção cardiovascular, reduzindo o risco de problemas mais graves no coração, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) ou morte cardiovascular, em adultos com doença cardíaca estabelecida e obesidade ou sobrepeso.

Anvisa e o Ozempic

Já o Ozempic® (semaglutida injetável 1mg) passa a ser indicado também para a prevenção da progressão da doença renal crônica e risco de mortalidade relacionadas à doença.

“Wegovy® (semaglutida injetável 2,4 mg) é a primeira medicação para obesidade com indicação em bula para o tratamento de doenças do coração no Brasil, e Ozempic® (semaglutida injetável 1mg) passa a apoiar nossos pacientes com diabetes também no tratamento e proteção dos rins. Esses são marcos que representam o compromisso da Novo Nordisk com a inovação e o pioneirismo no desenvolvimento de avanços científicos para trazer mais saúde e qualidade de vida aos pacientes. É nossa maneira de ir além para promover a melhora da saúde global e oferecer soluções para as necessidades não atendidas das pessoas que convivem com doenças crônicas.”, afirma Marília Fonseca, diretora médica da Novo Nordisk no Brasil.

A aprovação das novas indicações está baseada em estudos sólidos da Novo Nordisk com milhares de pacientes ao redor do mundo. O SELECT trouxe evidências de que pacientes em tratamento com Wegovy® (semaglutida injetável 2,4 mg) apresentaram 20% de redução de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e morte cardiovascular.

Já o FLOW demonstrou uma redução de risco estatisticamente significativa e superior de 24% na progressão da doença renal, bem como redução de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas nos pacientes tratados com Ozempic® (semaglutida injetável 1,0 mg) em comparação ao placebo. Ambos os resultados foram observados independentemente da perda de peso ou de melhora significativa do diabetes.

A novidade segue na esteira de outros resultados positivos ligados à semaglutida: o mais recente ocorreu em dezembro de 2025, quando foi aprovada a indicação de Wegovy® (semaglutida injetável 2,4 mg) para o tratamento de gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica ou MASH, em inglês) em adultos, tornando-se o primeiro e único tratamento aprovado para essa condição no Brasil.

Além disso, a Novo Nordisk também solicitou, em janeiro de 2026, a aprovação da versão de Wegovy® em comprimido (semaglutida oral 25mg) à ANVISA, para o tratamento da obesidade e da manutenção da perda de peso a longo prazo, ainda sem previsão de lançamento no país. Com a apresentação oral, a companhia poderá oferecer uma opção de tratamento ainda mais inovadora e conveniente para a obesidade, com a potência, eficácia e segurança já conhecidas pelos médicos e pacientes.

Sobre Wegovy®

No Brasil, Wegovy® (semaglutida injetável 2,4mg) é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com IMC ≥30 kg/m² (obesidade) ou em adultos com IMC ≥27 kg/m² (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada. Também é indicado para pacientes a partir de 12 anos com IMC inicial no percentil 95 ou superior para a idade e gênero (obesidade) e peso corporal acima de 60 kg. Trata-se do primeiro análogo de GLP-1 semanal aprovado pela Anvisa para tratar pessoas com obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada, além de primeiro e único tratamento aprovado para o tratamento de gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica ou MASH, em inglês) em adultos.

Sobre Ozempic®

Ozempic® (semaglutida injetável 1,0 mg) é um agonista do receptor de GLP-1 administrado por injeção semanal (0,25 mg, 0,5 mg ou 1,0 mg), indicado, junto a dieta e exercício, para melhorar o controle glicêmico em adultos com diabetes tipo 2, além de ter demonstrado a redução do risco de eventos cardiovasculares maiores (infarto, AVC ou morte) em adultos com diabetes tipo 2 e doença cardíaca estabelecida4. Atualmente, Ozempic® está disponível em 72 países, com 7 milhões de pessoas com diabetes tipo 2 em tratamento com o medicamento.

