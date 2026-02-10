O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou nesta segunda-feira (9) a revitalização do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Flávia Mingotte, no bairro Jardim Dona Rosa. O prédio recebeu uma série de melhorias estruturais para qualificar o atendimento à população. A cerimônia também oficializou a nova denominação da unidade, em homenagem à servidora que dedicou sua trajetória profissional ao cuidado em saúde mental no município.

As intervenções no espaço incluíram os serviços de pintura geral, abrangendo fachada, beiral, alambrados, portões e espaços internos; melhorias no telhado para aumento na vazão de água, com colocação de dutos e impermeabilização; reconstrução do drywall da sala da administração e do beiral externo; aplicação de insulfilm nas janelas; e instalação da nova identificação visual.

Fala Chico

“É uma honra e uma alegria poder eternizar o nome da Flávia, prestando uma justa homenagem a uma servidora que cumpriu sua missão com maestria e humanidade. O legado que ela deixou na saúde mental é visível no carinho de todos os colegas e, ao entregarmos este CAPS revitalizado, reafirmamos nosso compromisso em oferecer um atendimento digno e acolhedor, exatamente como ela sempre defendeu em sua trajetória. Este prédio, agora com melhorias na estrutura e identificação visual, passa a carregar o nome de uma profissional técnica e dedicada, que segue presente em espírito e na história de nossa cidade”, destacou o prefeito Chico.

“Sabemos que a saúde mental exige uma entrega que vai além do técnico e exige força, fé e uma dedicação profunda ao próximo. A Flávia foi o maior exemplo disso, deixando um legado que ainda pulsa em cada funcionário deste CAPS. Esta homenagem é um reconhecimento à trajetória de uma profissional brilhante que, agora, segue nos iluminando e inspirando nossa equipe a continuar esse trabalho tão essencial. Ao entregarmos este espaço renovado, honramos a memória dela e reafirmamos o compromisso de cuidar com carinho e respeito de todos os pacientes e servidores da nossa rede”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Além das melhorias, a unidade, anteriormente conhecida como CAPS Adulto “Arte e Vida”, recebeu oficialmente a denominação de CAPS Flávia Mingotte, em homenagem e reconhecimento à dedicação da servidora que faleceu em 2 de junho de 2024, aos 41 anos. Flávia era coordenadora da unidade e deixou um legado de profissionalismo, sensibilidade e compromisso, com uma trajetória marcada pelo cuidado humanizado e pela atenção dedicada aos usuários e suas famílias.

“Trabalhar com saúde mental é buscar a reabilitação das pessoas através da dignidade e da humanização, algo que a Flávia vivia intensamente todos os dias. Ela não ficava apenas no consultório, lutava para levar os pacientes para atividades externas, sempre buscando a integração social. O prefeito Chico foi muito sensível ao acolher nosso pedido para nomear esta unidade, pois, embora a vida seja passageira, o exemplo da Flávia se eternizou. Americana ganha um presente com esse nome no prédio, honrando uma profissional que foi uma verdadeira joia rara para a nossa saúde”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Durante a cerimônia, os familiares da homenageada receberam um presente especial: um álbum com fotos que registram a atuação da Flávia na unidade, simbolizando a dedicação, o carinho e o amor que ela sempre empenhou em seu trabalho. O material foi elaborado pelas secretarias municipais de Saúde e de Comunicação e Tecnologia da Informação, como forma de eternizar sua história.

“Estamos aqui para honrar a memória da Flávia, que foi um exemplo de resiliência, fé e coragem. Ela tinha o dom de acolher a todos com uma alma leve, transformando dedicação em cuidado real e deixando um legado de amor à vida por onde passou. Ver o CAPS, lugar que ela tanto se orgulhou em trabalhar, levar o seu nome é um lembrete do tipo de profissional e ser humano que devemos buscar ser. Agradeço imensamente ao prefeito Chico Sardelli e a toda a equipe da Saúde pelo respeito e por eternizarem a trajetória da minha filha, que seguirá sendo um motivo de inspiração para todos nós”, afirmou Fátima Mingotte, mãe da Flávia.

Também estiveram presentes na cerimônia a vereadora Leonora Périco, o vereador Levi Rossi, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi, a superintendente da Fusame, Lilian Franco de Godoi, e a coordenadora do CAPS, Fabíola Borinato Ximenes.

Homenageada

Flávia Mingotte nasceu em 20 de janeiro de 1983, na cidade de Limeira. Filha de Fátima Aparecida Archangelo Mingotte e Wladimir Manoel Mingotte, irmã de Paula Mingotte, graduou-se em Serviço Social pelo ISCA (Instituto Superior de Ciências Aplicadas), em 2006. Posteriormente, em 2012, concluiu sua pós-graduação em Gestão Pública e Social na UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo).

Iniciou sua carreira profissional na área da Assistência Social, atuando nas cidades de Limeira, Cosmópolis e Engenheiro Coelho. Em abril de 2012, ingressou na área de Saúde Mental, tornando-se Assistente Social no CAPS Adulto “Arte e Vida”. Desde sua entrada na Prefeitura de Americana, passou a se dedicar intensamente aos estudos e aprimoramento na área de Saúde Mental.

Em 2017, assumiu a coordenação da unidade, onde teve um papel fundamental na construção e qualificação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município, com o objetivo de oferecer um tratamento de excelência aos usuários do serviço. Durante sua gestão, Flávia contribuiu significativamente para a criação de uma rede de atendimento psicossocial mais estruturada, humana e eficaz. Seu empenho se refletiu em diversas articulações que trouxeram ganhos importantes para a Saúde Mental em Americana, incluindo a implementação do Serviço de Residência Terapêutica (SRT).

Flávia foi uma profissional dedicada, técnica, competente e humana, sempre atenta às necessidades dos pacientes e comprometida com a oferta de serviços de qualidade. Ao longo de mais de 12 anos de trabalho no CAPS, se destacou pela sua atuação incansável em prol da saúde mental, exercendo suas funções com zelo e dedicação ímpares e demonstrando um compromisso exemplar e uma empatia notável, que tocou a vida de todos aqueles que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado.

