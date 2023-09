Emagrecedor Anvisa- A Novo Nordisk, empresa global líder em saúde,

anuncia hoje a aprovação de uma nova indicação de Wegovy® (semaglutida 2,4mg) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. O tratamento para sobrepeso e obesidade agora também é indicado para uso em crianças e adolescentes a partir de 12 anos, aliado a um plano alimentar com redução calórica e aumento da prática de atividade física.

A obesidade é uma doença que pode começar na infância ou adolescência, e até 90% dos adolescentes com obesidade podem continuar convivendo com a doença na idade adulta. Esses pacientes também correm um risco maior de desenvolver problemas de saúde graves relacionados com o peso e, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2023, o Brasil terá 7,7 milhões de crianças com obesidade até 2030.

A segurança e eficácia de Wegovy® (semaglutida 2,4mg) como tratamento para crianças e adolescentes com obesidade são apoiadas por dados do estudo STEP TEENS. Nos ensaios, 201 adolescentes receberam Wegovy® (semaglutida 2,4mg) ou placebo uma vez por semana durante 68 semanas, além de intervenção no estilo de vida, para comparar eficácia, segurança e tolerabilidade. Wegovy® (semaglutida 2,4mg) foi superior ao placebo, com alteração percentual média no IMC na semana 68 e diminuição de 16,1%, versos aumento de 0,6%. Além disso, 77% dos pacientes que tomaram Wegovy® (semaglutida 2,4mg) tiveram uma redução do IMC maior ou igual a 5%, em comparação com 20% dos que tomaram placebo.

Wegovy® (semaglutida 2,4mg) já é comercializado nos Estados Unidos desde 2021, com resultados consistentes e animadores entre os pacientes. No Brasil, o tratamento foi aprovado pela ANVISA em janeiro de 2023 para adultos e não há data prevista de lançamento no País.

A Novo Nordisk é líder em medicamentos de nova geração para o tratamento de sobrepeso e obesidade. Desde 2016, comercializa Saxenda® (liraglutida 3mg) único agonista do receptor de GLP1 injetável e de uso diário aprovado e disponível no País para o tratamento de sobrepeso e obesidade, para adultos e adolescentes a partir de 12 anos. Todos os medicamentos da Novo Nordisk são vendidos sob prescrição e o tratamento deve sempre ser indicado e acompanhado por um médico habilitado.

Sobre a obesidade

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e multifatorial que requer tratamento a longo prazo. Está associada a diminuição da expectativa de vida e a dezenas de complicações graves de saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica e certos tipos de câncer. O aumento global da prevalência da obesidade é um problema de saúde pública que tem graves implicações nos custos dos sistemas de saúde.

Sobre o teste STEP TEENS

STEP TEENS é um ensaio clínico de fase 3, duplo-cego, de grupos paralelos, randomizado e controlado por placebo de 68 semanas que compara os efeitos da semaglutida subcutânea 2,4 mg uma vez por semana versus placebo em 201 adolescentes (12 a 18 anos) com obesidade. Os adolescentes do estudo e seus cuidadores também receberam terapia comportamental de estilo de vida sobre escolhas alimentares saudáveis e como ser mais ativos fisicamente.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso objetivo é impulsionar mudanças para derrotar o diabetes e outras doenças crônicas graves, como obesidade e doenças raras do sangue e endocrinológicas. Fazemos isso por meio de avanços científicos pioneiros, expandindo o acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, em última análise, curar doenças. A Novo Nordisk emprega cerca de 53.000 pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 países.

