Corinthians fica no empate (1-1) na semi da Sulamericana

O Corinthians não aproveitou o fator casa e ficou no empate

contra o Fortaleza na noite desta terça-feira no primeiro jogo da semifinal da Copa Sudamericana.

O Fortaleza saiu na frente com gol de Zé Welison ainda no primeiro tempo. Também na primeira etapa, Yuri Alberto empatou para o Timão.

No segundo tempo, as equipes arriscaram menos, com o time nordestino tendo maior controle da partida mesmo sofrendo com jogadores machucados.

O jogo de volta acontece na próxima terça-feira no Ceará e quem vencer leva a vaga para a grande final, que será disputada no dia 28 de outubro em jogo único no Uruguai.

Leia + Sobre todos os Esportes

Em caso de novo empate, a disputa pela vaga na final será decidida nos pênaltis, sem prorrogação.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP