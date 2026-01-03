Brasil dá passo histórico na saúde digital: ANVISA libera a prescrição eletrônica de receitas azuis e amarelas para medicamentos controlados

Nova regulamentação moderniza o fluxo de prescrição, amplia segurança, fortalece a telemedicina e impulsiona inovação no ecossistema de saúde; ABSS e Memed destacam avanços e próximos passos do setor

Leia + sobre saúde

A decisão da ANVISA que autoriza a emissão digital das receitas azuis e amarelas, usadas para medicamentos controlados, marca um dos avanços regulatórios mais significativos da saúde brasileira nos últimos anos. A medida permite que esses receituários — antes exclusivamente físicos — passem a ser emitidos por plataformas integradas ao Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR), modernizando um fluxo historicamente burocrático e sensível.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde e Healthtechs (ABSS), Bruno Borghi, a mudança representa uma conquista estruturante para o ecossistema: “A decisão traz mais segurança, eficiência e acesso. Permite rastrear todo o ciclo da receita, reduz falsificações, facilita a vida de médicos e pacientes e aproxima o Brasil de práticas internacionais de saúde digital”, afirma a Borghi.

Impacto direto em pacientes, médicos e no sistema de saúde

A digitalização elimina deslocamentos, reduz o risco de perda das vias físicas e acelera tratamentos — especialmente para pacientes crônicos, psiquiátricos ou em acompanhamento contínuo. Para médicos, desaparece a dependência de talonários impressos, enquanto farmácias passam a contar com validação eletrônica e auditoria em tempo real.

O novo fluxo também fortalece modelos de atenção híbridos e totalmente digitais, superando uma das principais barreiras da telemedicina. “Antes, muitos médicos precisavam adaptar condutas, mandar receitas por correio ou pedir que o paciente buscasse o papel presencialmente. Agora, a jornada é integralmente digital e mais segura”, destaca o presidente da ABSS.

A Memed, maior plataforma de prescrição digital do país, utilizada por mais de 140 mil médicos, afirma que o avanço consolida um ciclo completo: “A digitalização das receitas azuis e amarelas fecha uma lacuna importante e permite que a jornada de prescrição seja totalmente digital, inclusive para medicamentos de controle especial”, afirma a empresa.

A plataforma integrou-se tecnicamente ao SNCR e implementou um modelo de dupla validação — unindo assinatura eletrônica qualificada do médico e numeração única nacional. O sistema cria uma trilha de auditoria completa, reduzindo riscos de fraude, uso duplicado e erros de dispensação.

Para a Dra. Lilian Arai, diretora médica da ABSS, o avanço é tão significativo quanto o que ocorreu em 2020, quando a Lei nº 14.063 autorizou assinaturas digitais em documentos de saúde. “Naquele momento, a urgência da pandemia impulsionou a digitalização. Hoje, a decisão é fruto de um ambiente maduro, com telessaúde consolidada e evidências técnicas robustas”, destaca Lilian.

A entidade atuou como ponte entre startups, reguladores e mercado, organizando demandas e evidências técnicas. Em parceria com a Memed, realizou um evento que reuniu autoridades, profissionais de saúde e empresas para discutir riscos, benefícios e cenários futuros, contribuindo para amadurecer o tema.

Com a nova norma, não há mais barreiras regulatórias. No entanto, desafios operacionais e culturais permanecem — desde acesso desigual à tecnologia em regiões remotas até a persistente cultura do papel. Ainda assim, o setor observa avanços consistentes. “A sociedade vem adotando cada vez mais a prescrição digital. É um movimento irreversível, mais seguro e eficiente”, diz a médica da ABSS.

A norma abre portas para novas frentes de inovação, incluindo interoperabilidade entre sistemas, análise avançada de dados, automação e maior visibilidade para o próprio regulador acompanhar padrões de uso, desabastecimentos e mudanças epidemiológicas. Tanto ABSS quanto Memed apontam que o principal desafio agora é a adoção em larga escala — garantindo integração fluida entre médicos, farmácias e plataformas digitais.

Há expectativa, ainda, de novos avanços regulatórios até junho de 2026, quando a ANVISA deve ampliar a digitalização para outros tipos de receituário. Na visão da ABSS, a decisão inaugura uma nova etapa da saúde digital brasileira: “Esse avanço reforça que a inovação pode — e deve — seguir com segurança, rastreabilidade e foco no paciente. É um marco para startups, profissionais de saúde e para todo o ecossistema”, conclui a Dra. Lilian Arai.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP