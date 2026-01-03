O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma testemunha liga para a polícia durante a tentativa de roubo a um carro-forte, ocorrida na tarde desta sexta-feira (2), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba.

Logo no início das imagens, é possível ver a explosão.

Vídeo e áudio ataque a carro forte em Piracicaba

Em seguida, a mulher relata, com a voz trêmula, a movimentação dos criminosos pela pista enquanto descreve a ação em tempo real.

O ataque aconteceu em um trecho de tráfego intenso, ampliando a sensação de insegurança e o trauma de quem passava pelo local.

A tentativa de roubo a um carro-forte registrada nesta sexta-feira (2), no km 149 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), voltou a gerar medo em um trecho já conhecido pela reincidência desse tipo de crime. O local, que já foi alvo de outras ações semelhantes, novamente foi cenário de tiros, explosões e fuga coordenada.

De acordo com as primeiras informações, estima-se que mais de 10 criminosos tenham participado da ação, o que reforça o alto grau de organização do grupo. Um dos veículos utilizados foi encontrado abandonado, aumentando a suspeita de que os suspeitos tenham se dispersado em direção a áreas próximas a Santa Bárbara d’Oeste.

Há grande mobilização policial na região, com equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, BAEP, COE e apoio aéreo do helicóptero Águia. As buscas seguem intensificadas e o cerco permanece montado em diversos pontos estratégicos.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Diante da repetição de ataques no mesmo trecho da rodovia e da ausência de capturas, moradores de Santa Bárbara d’Oeste relatam medo e insegurança. A cidade segue em estado de alerta enquanto a ocorrência continua em andamento.

