A Impala informa que, tão logo tomou conhecimento da atualização regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 995/2025, que passou a restringir o uso da substância Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) em produtos cosméticos no Brasil, adotou medidas imediatas de adequação regulatória.
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Importante esclarecer que nem todos os produtos da linha Impala Gel Plus continham TPO em sua composição.
A medida, portanto, se restringe exclusivamente às tonalidades específicas da linha que utilizavam a substância, listadas abaixo:
Lista restrição Anvisa
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Como medida voluntária, preventiva e alinhada às boas práticas regulatórias, a Empresa iniciou o recolhimento dos produtos Impala Gel Plus abrangidos pela referida atualização normativa, com o objetivo de assegurar a plena conformidade com as determinações sanitárias vigentes, tendo inclusive comunicado formalmente a ANVISA dos procedimentos adotados.
Cabe destacar que os referidos produtos foram desenvolvidos e comercializados em conformidade com o marco regulatório vigente à época de sua fabricação e comercialização, tendo sido a medida adotada pela Empresa motivada pela posterior atualização normativa que alterou os critérios de utilização da referida substância em cosméticos.
Assim, a Impala atuou de forma intensa junto a distribuidores, varejistas e parceiros comerciais para promover a retirada dos itens abrangidos pela medida, observando os procedimentos e prazos aplicáveis às medidas de adequação regulatória.
A Impala, permanece integralmente à disposição das autoridades sanitárias, colaborando com todas as medidas e procedimentos regulatórios necessários, em linha com seu compromisso permanente com a qualidade, a segurança dos produtos e a transparência nas relações com consumidores e parceiros comerciais.
Orientação aos consumidores
Os consumidores que possuam produtos da linha Impala Gel Plus eventualmente abrangidos pela medida, podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para receber orientações ou esclarecimentos adicionais.
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