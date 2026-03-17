A Impala informa que, tão logo tomou conhecimento da atualização regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 995/2025, que passou a restringir o uso da substância Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) em produtos cosméticos no Brasil, adotou medidas imediatas de adequação regulatória.

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Importante esclarecer que nem todos os produtos da linha Impala Gel Plus continham TPO em sua composição.

A medida, portanto, se restringe exclusivamente às tonalidades específicas da linha que utilizavam a substância, listadas abaixo:

Lista restrição Anvisa

Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Inspiradora Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Expressiva Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Enigmática Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Envolvente Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Talentosa Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Ousada Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Branco Puro Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Forte Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Artista Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Preto Intenso Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Espontânea Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Otimista Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Motivada Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Sempre Clássica Blister Esmalte Gel – Impala Gel Plus – Cremoso – Sonhadora Blister Top Coat Camuflagem Impala Gel Plus – Crystal Rose – Blister Top Coat Camuflagem Impala Gel Plus – Crystal Nude – Blister Top Coat Camuflagem Impala Gel Plus – Crystal Shimmer – Blister Top Coat Camuflagem Impala Gel Plus – Crystal Soft – Blister Top Coat Gel – Impala Gel Plus – Clear Blister

Como medida voluntária, preventiva e alinhada às boas práticas regulatórias, a Empresa iniciou o recolhimento dos produtos Impala Gel Plus abrangidos pela referida atualização normativa, com o objetivo de assegurar a plena conformidade com as determinações sanitárias vigentes, tendo inclusive comunicado formalmente a ANVISA dos procedimentos adotados.

Cabe destacar que os referidos produtos foram desenvolvidos e comercializados em conformidade com o marco regulatório vigente à época de sua fabricação e comercialização, tendo sido a medida adotada pela Empresa motivada pela posterior atualização normativa que alterou os critérios de utilização da referida substância em cosméticos.

Assim, a Impala atuou de forma intensa junto a distribuidores, varejistas e parceiros comerciais para promover a retirada dos itens abrangidos pela medida, observando os procedimentos e prazos aplicáveis às medidas de adequação regulatória.



A Impala, permanece integralmente à disposição das autoridades sanitárias, colaborando com todas as medidas e procedimentos regulatórios necessários, em linha com seu compromisso permanente com a qualidade, a segurança dos produtos e a transparência nas relações com consumidores e parceiros comerciais.

Orientação aos consumidores

Os consumidores que possuam produtos da linha Impala Gel Plus eventualmente abrangidos pela medida, podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para receber orientações ou esclarecimentos adicionais.