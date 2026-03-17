Americana recebe sábado consagração da Diocese com procissão pelas ruas do Centro

Atividade ocorre na Basílica de Santo Antônio de Pádua e tem apoio da Prefeitura de Americana

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento católico de consagração da Diocese de Limeira a São Miguel, intitulado “A Grande Reconquista”, acontece neste sábado, dia 21, na Basílica de Santo Antônio de Pádua e em ruas adjacentes ao santuário, no Centro de Americana. A atividade tem apoio institucional da Prefeitura de Americana. A programação terá início às 18h30, na Igreja Matriz Velha de Santo Antônio, de onde sairá a procissão em direção à Basílica.

A expectativa é de que o encontro reúna cerca de 6.000 pessoas. Em relação ao espaço da Basílica, além de sua parte interna, também serão utilizados os dois estacionamentos e o salão da igreja. Nesses ambientes externos, serão disponibilizados telões para os fiéis.

A Diocese de Limeira está dividida em cinco foranias: Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora do Belém, Nossa Senhora do Patrocínio, Santa Gertrudes e Nossa Senhora das Dores. A forania de Santo Antônio de Pádua, por sua vez, abrange a Basílica e diversas outras paróquias, sendo a maioria delas de Americana.

Para a realização do evento, a Prefeitura, por meio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), interditará algumas ruas, de modo a garantir a segurança na região e a organização do trânsito. As seguintes vias da região central estarão interditadas a partir das 16h:

•⁠ ⁠Rua Capitão Corrêa Pacheco, na altura da rotatória da Zanini;

•⁠ ⁠Rua Doze de Novembro, na altura do Terminal Urbano;

•⁠ ⁠Rua Carioba, no desvio da Rua Heitor Penteado para a Rua Jorge Jones.

Além disso, durante a procissão, haverá interdições temporárias:

•⁠ ⁠Rua Sete de Setembro (a procissão cruzará a via por duas vezes);

•⁠ ⁠Rua Cândido Cruz;

•⁠ ⁠Rua Washington Luiz.

Por fim, a partir das 18h, a Rua Washington Luiz será fechada na altura da esquina da Basílica e permanecerá interditada até o fim do evento.

Os peregrinos que chegarem em caravanas deverão realizar o embarque e o desembarque na Avenida Dr. Antônio Lobo. Para caravanas que virão em ônibus e vans, recomenda-se, para melhor organização, o cadastro prévio no site da Basílica: https://basilicasantoantonio.com.br. Motoristas de aplicativos, táxis e peregrinos que chegarem em carros particulares poderão utilizar as ruas adjacentes à Basílica para embarque e desembarque, como a Rua Sete de Setembro; a Avenida Dr. Antônio Lobo; a Rua Rui Barbosa, na altura da Praça Comendador Müller; e a Rua Jorge Jones.

Também será disponibilizado um local para estacionamento de ônibus e vans, de modo a permitir que esses veículos saiam da região central após o desembarque e a evitar congestionamentos no trânsito.

Programação do evento:

18h30 – início, com procissão luminosa com a imagem peregrina de São Miguel, que sairá da Igreja Matriz Velha de Santo Antônio em direção à Basílica Santo Antônio de Pádua;

19h30 – acolhimento da imagem peregrina e a celebração da Santa Missa, com a consagração da Diocese;

21h – louvor com o Instituto Hesed;

21h30 – pregação com o Irmão Luis Maria;

22h – procissão com o Santíssimo Sacramento;

22h20 – Terço do Combate, conduzido pelo Irmão Luis Maria, Irmão Gabriel Maria e Padre Emanuel Maria;

23h30 – encerramento do evento.

Leia Mais notícias da cidade e região