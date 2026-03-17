Câmara de Sumaré celebra trajetórias femininas com honrarias de mérito

Sessão solene de entrega dos diplomas Cida Segura e Anita Garibaldi ocorreu na quinta-feira (12) no Anfiteatro Dirce Dalben

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A Câmara Municipal de Sumaré realizou, na noite da quinta-feira (12), a sessão solene para a entrega dos diplomas de Honra ao Mérito “Cida Segura” e “Anita Garibaldi”. O evento, sediado no Anfiteatro Dirce Dalben, reuniu autoridades e a sociedade civil para homenagear 16 mulheres que se destacam pela atuação em diversas frentes no município, desde o impacto social e religioso até o desenvolvimento econômico local.

Durante a cerimônia, o público pôde acompanhar o histórico de cada agraciada por meio da leitura de um pequeno resumo de suas biografias no momento da entrega das placas. As homenageadas foram indicadas individualmente pelos vereadores e tiveram seus nomes aprovados por unanimidade pelo plenário da Casa. Ao todo, 16 mulheres foram nomeadas para o recebimento das honrarias, sendo que a cerimônia contou com a presença de 14 delas.

Entre as contempladas com o Diploma de Honra ao Mérito Cida Segura, estiveram presentes Cecilia Souza Teixeira, Leonice Barboza, Lilian Regina Scrocca Menuzzo, Mara Guedes, Margerete Onodera, Maria Aparecida Bezerra, Mirian Ravagnani e Zilda Cristina Manhani. Já o Diploma de Honra ao Mérito Anita Garibaldi foi entregue a Eliandra Garcia Vieira Rocha, Gelmy Ribeiro Ferreira, Helena Pereira Rosário, Maria Helena Teixeira Oliveira, Neide Gonçalves Lago e Solimar Iara da Silva.

Devido à ausência justificada do vereador Alan Leal (PRD), a entrega do diploma à sua indicada foi realizada pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), garantindo a representatividade do gabinete na cerimônia. Os demais parlamentares presentes foram os vereadores César Bianchi (PP), Dudu Lima (Cidadania), Geraldo Medeiros (PT), Professor Edinho (Republicanos), Tavares (PL), Welington da Farmácia (MDB) e Wellington Souza (PT).

As honrarias

Os diplomas entregues pelo Legislativo carregam os nomes de figuras históricas que simbolizam a resistência e a mobilização feminina.

Cida Segura (Maria Aparecida de Jesus Segura) foi uma das principais vozes dos movimentos populares em Sumaré. Atuou na luta pela reforma agrária e liderou grandes ocupações nas áreas da antiga Fepasa. Junto com as Mulheres da Terra, ajudou na construção da escola do Assentamento II de Sumaré, que atualmente leva seu nome. Lutou também para que a cidade tivesse sua primeira unidade do Programa Saúde da Família (PSF). Participou da fundação da Organização das Mulheres Assentadas e Quilombolas do Estado de São Paulo (OMAQUESP), foi militante das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e do Partido dos Trabalhadores (PT), até falecer, em 2003.

Já o diploma Anita Garibaldi faz referência à catarinense Anita de Jesus Ribeiro, que ficou conhecida como a “Heroína dos Dois Mundos”, por ter participado de diversas batalhas, no Brasil e na Itália, ao lado de seu marido, Giuseppe Garibaldi. Lutou na Revolução Farroupilha (Guerra dos Farrapos), na Batalha dos Curitibanos e na Batalha de Gianicolo, na Itália, onde morreu em 1849.

As duas homenagens do Legislativo sumareense são tradicionalmente entregues em março, em celebração ao Mês da Mulher, com a solenidade sendo aberta ao público. Os diplomas estão previstos no Decreto Legislativo nº 521/2021, que compila as disposições que disciplinam as honrarias instituídas pela Câmara Municipal de Sumaré.

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