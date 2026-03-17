Vereadores vão apurar irregularidades na execução das obras de desassoreamento e revitalização

A Câmara Municipal de Nova Odessa abriu, nesta segunda-feira (16), uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para apurar irregularidades na execução de obras de desassoreamento e revitalização do Parque Ecológico Isidoro Bordon. Houve a aprovação do requerimento de abertura e em seguida o sorteio dos três membros, que terão prazo de 90 dias, prorrogável por igual período.

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O requerimento de abertura da CEI havia sido proposto pelos vereadores André Faganello (Podemos), Elvis Garcia-Pelé (PL) e Paulo Bichof (Podemos). Foram sorteados, de acordo com a representatividade partidária e as bancadas: Elvis Garcia-Pelé (PL), Márcia Rebeschini (União) e Paulo Porto (PSD).

Conforme o documento oficial, a investigação vai abordar a paralisação das obras desde o final de 2023, deixando resíduos e entulhos no local, Além disso, a ausência de informações claras sobre licenciamento ambiental e manejo do zoológico existente no local.

Outras questões envolvem a intervenção na lagoa, com a suposta utilização de entulho para abertura de uma via, agravando o assoreamento e provocando alagamentos no entorno. Os vereadores também vão apurar o descumprimento de cronograma e as obrigações contratuais, conforme documentos obtidos pela Casa Legislativa.

Ainda fazem parte da CEI do Parque Ecológico o lançamento de entulhos diretamente no corpo d’água, o que motivou denúncia formal de cidadãos ao Ministério Público por possível crime ambiental e abandono de obra pública, assim como a ausência de fiscalização eficaz e de prestação de contas à população.

“O que nos motivou à criação dessa CEI foram as denúncias que recebemos e precisamos investigar melhor”, ressaltou Pelé. Um dos proponentes, o vereador se diz satisfeito por integrar a Comissão Especial de Inquérito. “Bom que eu fui sorteado também e vou apurar com afinco, pra esclarecer todos os detalhes dessa contratação e execução da obra”, conclui.

Zoológico Municipal em debate na Câmara

Em 29 de janeiro houve a assinatura da ordem de serviço para novas obras de revitalização do Parque Ecológico/Zoológico Municipal. A empresa vencedora da Concorrência Eletrônica homologada em 24 de novembro do ano passado é responsável pela execução do projeto.

A intervenção, que tem prazo de conclusão estimado de 1 ano e 7 meses, marca a transformação de um dos principais espaços de lazer e educação ambiental da cidade. Os recursos, no valor de R$ 1.025.000,00, foram viabilizados através de convênio com o Governo do Estado firmado em julho de 2025 via FID-SP (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos).

O Parque Ecológico Isidoro Bordon está fechado desde 2019. O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) responsabilizou a gestão anterior pela deterioração do espaço e ressaltou que a revitalização representa um “avanço significativo para a estrutura”.

Serão realizadas reformas completas de todos os recintos animais, além da implantação de um novo setor de quarentena com dois recintos modernizados e um setor extra com oito recintos totalmente revitalizados. O Zoológico Municipal abriga cerca de 120 animais incluindo araras, papagaios, tucanos, jabutis, jacaré do papo amarelo e diversas espécies de mamíferos.

O projeto também prevê a implantação do Centro de Educação Ambiental (CEAM), sistemas de segurança com fechamentos em malha metálica para cada espécie, reforma das cozinhas dos animais e dos funcionários, modernização dos banheiros para visitantes e funcionários, e melhorias em todas as áreas técnicas.