O empresário de Santa Bárbara d’Oeste Gustavo Antoniassi esteve na capital paulista para uma visita institucional ao diretório estadual do Progressistas (PP). Durante o encontro, Gustavo foi recebido por Rafael Rodas, vice-presidente estadual da sigla em São Paulo.

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A reunião ocorreu na sede do partido e teve como pauta principal o diálogo sobre o cenário político para as próximas eleições, além do fortalecimento das lideranças do interior e da importância da participação ativa de novos quadros na política paulista.

Também esteve em pauta a relevância da região do polo têxtil do interior paulista — que inclui cidades como Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa — para o desenvolvimento econômico do estado e a necessidade de ampliar a representação regional nos debates políticos.

Segundo Gustavo, encontros como esse são importantes para ampliar o debate sobre projetos e ideias que contribuam para o desenvolvimento das cidades da região. “É sempre positivo manter diálogo com diferentes lideranças e conhecer de perto as iniciativas partidárias no estado”, destacou.

Rafael Rodas também ressaltou a relevância de aproximar o diretório estadual de lideranças municipais.

Quem sabe Gustavo Antoniassi

“O Progressistas tem buscado ouvir representantes de várias regiões do estado para fortalecer a participação política e construir caminhos para o futuro”, afirmou.

A visita reforça o movimento de aproximação entre lideranças do interior e a direção estadual do partido, ampliando conversas sobre o cenário político e os desafios das cidades paulistas.