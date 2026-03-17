Prefeitura de Hortolândia inicia a ampliação do Cras Jd. Brasil

Melhoria na infraestrutura vai permitir a que eventos e atividades aconteçam na unidade com mais comodidade à população

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Uma boa notícia para as famílias dos 12 bairros atendidos pelo Cras (Centro de Reabilitação e Assistência Social) Jd. Brasil “Maria Humilde Antunes (Zuma)”, órgão integrante do Suas (Sistema Único de Assistência Social) em Hortolândia. A unidade será ampliada pela Prefeitura. Segundo a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, a obra consistirá na construção de uma sala grande, a ser utilizada para a realização de eventos de formatura e outras atividades que demandam espaço maior que o disponível atualmente.

A empresa vencedora da licitação é a Inovabuild Construtora Ltda, conforme informado no aviso de adjudicação e homologação sobre a Concorrência 23/2025, Edital 149/2025, publicado, na última segunda-feira (09/03), na edição 2711 do Diário Oficial Eletrônico do Município.

De acordo com a Secretaria de Obras, responsável pelo projeto arquitetônico, a área total a ser construída é de 100,64 metros quadrados. Conforme o projeto, o futuro salão será erguido ao lado da unidade do Cras, localizado na Rua da Amizade, 240.

Segundo o secretário adjunto de Inclusão e Desenvolvimento Social, Lenivaldo Pauliuki, o Leni, a verba a ser utilizada na obra virá de emenda parlamentar, destinada pela deputada estadual Ana Perugini. O processo, com a homologação da licitação, a minuta do contrato e o empenho, já foi enviado a São Paulo para análise da documentação e liberação dos recursos, etapa que antecede a “ordem de serviço”.

Confira os bairros atendidos pelo CRAS Jd. Brasil:

Conjunto Habitacional Hortolândia A1 Conjunto Habitacional Hortolândia A2 Jardim Aline Jardim Brasil Jardim Conceição Jardim das Flores Jardim Nova Europa Jardim Residencial Veccon I Jardim Santiago Jd Residencial Veccon Buriti Monte Sinai Vila Guedes

Leia Mais notícias da cidade e região