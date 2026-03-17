Americana conseguiu reduzir em 99% os casos de dengue este ano na comparação com o ano passado, quando teve uma crise que se alongou até o meio do ano. Dados dos 2 primeiros meses do ano mostram que os casos caíram de 2715 em 2025 para apenas 32 este ano.

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O número de mortes também foi reduzido a zero. Americana teve 32 mortes da doença em janeiro e fevereiro de 2025 e zero casos este ano.

A Secretaria de Saúde de Americana informa que só é possível a comparação considerando meses fechados. Dessa forma, encaminhamos os dados abaixo:

Casos positivos de dengue:

2025

– Janeiro: 723

– Fevereiro: 1.992

2026

– Janeiro: 22

– Fevereiro: 10

Óbitos por dengue:

2025

– Janeiro: 02

– Fevereiro: 09

2026

– Janeiro: 0

– Fevereiro: 0



Medidas de combate a dengue em Americana

Mesmo com a queda acentuada dos casos, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti seguem intensificadas em Americana. As equipes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) realizam diariamente o mutirão de retirada de criadouros.

Durante as visitas de casa em casa, as agentes vistoriam os quintais e removem materiais que não estejam sendo usados e que possam servir de criadouros, como latas, garrafas, pneus, lonas, tambores, entre outros. Os moradores também recebem orientações e um material informativo sobre prevenção e sintomas da dengue.

O combate à dengue em Americana também segue em outras frentes, que incluem: ações educativas com materiais pedagógicos; ações de Avaliação de Densidade Larvária (ADL); vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais; reativação do sistema de geomonitoramento desenvolvido pela Secretaria de Saúde, que utiliza inteligência artificial (IA) para auxiliar no acompanhamento e mapeamento dos casos em tempo real; reuniões periódicas do grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por profissionais de diversos setores; e intensificação da campanha nas ruas, nos veículos de comunicação e nos canais digitais, com o lema “A dengue não vai ter vez em 2026”.