Os ex-vereadores de Americana Welington Rezende e Vagner Malheiros ensaiam voltar ao cenário político eleitoral este ano. Malheiros parece mais firme na decisão, mas ainda busca partido. Rezende está mais distante, mas terá um partido caso queira mesmo vir para a urna.
Antes de se decidir se vem pra urna este ano, WR disputará um cargo eletivo da sua categoria profissional. A disputa acontecerá em todo o estado e deve envolver até 55 mil eleitores. Hoje ele já trabalha como conselheiro do CRT- Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo.
Rezende e a história
Depois de surgir no cenário político nas eleições suplementares de 2014 e obtendo 22 mil votos, Rezende se elegeu vereador na eleição seguinte e logo pulou para ser candidato a vice de Giovana Fortunato (PDT) em 2020. A dupla ficou em segundo lugar e ele deixou a política local e foi para o Conselho.
Ele esteve no começo do mês com a deputada federal Tabatha Amaral (PSB) e foi convidado para participar do pleito e se aventurar novamente nas urnas. Ao NM, WR disse que dificilmente vem pras urnas este ano porque precisa focar na reeleição do CRT.
MALHEIROS E O SONHO– Com pré-campanha a toda, Vagner Malheiros está perto de fechar um partido
