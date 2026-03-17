Jr Dias quer eventos grandes espalhados pelas regiões de Americana

Vereador fez indicação e requerimento solicitando estudos para a descentralização de eventos de grande porte

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O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação e um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize estudos técnicos para a descentralização de eventos de grande porte, com a análise da utilização de novos espaços públicos atualmente subutilizados ou em desuso.

De acordo com o parlamentar, a proposta tem como objetivo ampliar o acesso da população às atividades culturais, esportivas e de lazer, promovendo a democratização da programação pública e a valorização de diferentes regiões da cidade, buscando contribuir para melhor planejamento logístico e estrutural de eventos com grande estimativa de público, considerando aspectos como mobilidade urbana, segurança, infraestrutura e impacto sonoro.

No requerimento, Juninho solicita informações ao Poder Executivo sobre a existência de planejamento estratégico, critérios técnicos para definição de locais e realização de estudos prévios de impacto logístico, urbanístico e sonoro.

“O nosso objetivo é garantir que os eventos de grande porte sejam planejados com responsabilidade e que cheguem a diferentes regiões da cidade. A descentralização permite ampliar o acesso da população à cultura e ao lazer, além de contribuir para uma melhor organização logística e estrutural desses eventos”, destaca Juninho.

Os documentos serão incluídos na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (17) e encaminhados ao Poder Executivo.

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