A Secretaria da Mulher do Republicanos Campinas promove, neste sábado, dia 21, o evento “Mulheres em Destaque”, que será realizado na Câmara Municipal de Campinas, a partir das 9h.

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O encontro é aberto ao público e reunirá lideranças políticas, filiados e convidados. Serão homenageadas mulheres que se tornaram referência em iniciativas voltadas à promoção da cidadania, da representatividade e da independência financeira feminina.

“Cada história representa mais do que o sucesso individual. Representa a luta por igualdade e esperança para as mulheres que almejam conquistar o seu espaço”, destaca Grazi Coutinho, secretária adjunta da Secretaria de Políticas para as Mulheres e idealizadora do programa Mulheres Empreendedoras de Campinas, de feiras descentralizadas e de eventos.

Política do Republicanos

A programação prevê também espaço de debate sobre a participação das mulheres na política e o anúncio do lançamento, pelo Republicanos Campinas, de uma campanha permanente de filiação, com foco principalmente no público feminino.

“Ampliar a participação feminina na política é uma das diretrizes da nossa legenda”, afirma Aderval Fernandes Júnior, presidente do partido em Campinas.

A organização do evento é de Grazi Coutinho e Rosana Olivier, responsáveis pela Secretaria da Mulher do Republicanos Campinas.

Presenças

O Republicanos é o partido do prefeito de Campinas, Dário Saadi, que estará presente no evento. Também confirmaram participação os vereadores da bancada da legenda: Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal; Higor Diego; Carmo Luiz; Luiz Yabiku; e Roberto Alves.

Serviço

Evento: Republicanos Campinas apresenta “Mulheres em Destaque”

Data: 21/03 (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Local: Câmara Municipal de Campinas

Endereço: Avenida Eng. Roberto Mange, nº 66 – Ponte Preta

Evento aberto ao público