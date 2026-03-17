Acusada de 54 anos teria tido briga corporal com o companheiro no Jardim Boa Esperança

Um caso de homicídio resultante de uma briga de casal foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16) em Hortolândia. Uma mulher de 54 anos se entregou voluntariamente por volta das 3h na Delegacia após matar a facadas o companheiro de 53 no Jardim Boa Esperança.

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De acordo com informações policiais, no momento em que se apresentou no Distrito Policial, a acusada ainda não sabia se o marido estava morto. O crime teria ocorrido aproximadamente uma hora e meia antes na residência do casal, na Rua do Bigodinho.

Na Delegacia, a mulher estava acompanhada da filha, de 28 anos. Elas relataram ao delegado de plantão que o homicídio havia acontecido durante uma briga do casal. Segundo relato, o casal teria entrado em luta corporal dentro de casa e a mulher o feriu com uma faca na região do pescoço.

Em seguida, conforme descrição, ela saiu de casa e buscou ajuda da filha, que a encaminhou para a delegacia. Naquele instante, a mulher não soube informar à autoridade policial quantos golpes de faca desferiu contra o companheiro, nem mesmo se o homem ainda estaria vivo ou não.

O óbito foi confirmado em razão dos golpes de faca por policiais militares e uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enviados no mesmo momento pelo delegado para o endereço da família.

Mulher em cana

Diante dos fatos constatados, o delegado determinou a prisão em flagrante da esposa, que permaneceu detida até que o caso seja melhor esclarecido pelas investigações, conduzidas pela Polícia Civil de Hortolândia.

A Polícia Científica esteve na residência e recolheu uma faca que teria sido usada no crime, assim como o aparelho de telefone celular da vítima. Os objetos vão passar por perícia técnica, o que pode auxiliar a esclarecer a sequência de acontecimentos que levaram à morte do homem.