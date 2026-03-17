O NVIDIA Dynamo 1.0 oferece uma base de código aberto pronta para produção para inferência em escala.

As otimizações do Dynamo e do NVIDIA TensorRT-LLM integram-se nativamente a frameworks de código aberto, como LangChain, llm-d, LMCache, SGLang e vLLM, para impulsionar o desempenho de inferência.

O Dynamo aumenta o desempenho de inferência das GPUs NVIDIA Blackwell em até 7 vezes, reduzindo o custo por token e aumentando as oportunidades de receita para milhões de GPUs com software gratuito e de código aberto.

A plataforma de inferência da NVIDIA foi integrada por provedores de serviços em nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e Oracle Cloud Infrastructure (OCI), juntamente com os parceiros de nuvem da NVIDIA: Alibaba Cloud, CoreWeave, Together AI e Nebius — e adotada por empresas nativas de IA, como Cursor e Perplexity; provedores de endpoints de inferência Baseten, Deep Infra e Fireworks; e empresas globais ByteDance, Meituan, PayPal e Pinterest.

Chega agora o NVIDIA Dynamo 1.0, um software de código aberto para inferência generativa e agentiva em grande escala, com ampla adoção global. Juntamente com a plataforma NVIDIA Blackwell, o Dynamo 1.0 permite que provedores de nuvem, inovadores em IA e empresas globais ofereçam inferência de IA de alto desempenho com escala, eficiência e velocidade incomparáveis.

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À medida que os sistemas de agentes de IA entram em produção em diversos setores, escalar a inferência dentro de um data center tornou-se um desafio complexo de orquestração de recursos, com solicitações de tamanhos e modalidades variados, bem como objetivos de desempenho, chegando em picos imprevisíveis.

Assim como o sistema operacional de um computador coordena o hardware e os aplicativos, o Dynamo 1.0 funciona como o “sistema operacional” distribuído das fábricas de IA, orquestrando de forma integrada os recursos de GPU e memória em todo o cluster para dar suporte a cargas de trabalho complexas de IA.

Em testes de desempenho recentes do setor, o Dynamo aumentou o desempenho de inferência das GPUs NVIDIA Blackwell em até 7 vezes, reduzindo o custo por token e aumentando as oportunidades de receita para milhões de GPUs com software gratuito e de código aberto.

“A inferência é o motor da inteligência, impulsionando cada consulta, cada agente e cada aplicação”, afirma Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “Com o NVIDIA Dynamo, criamos o primeiro ‘sistema operacional’ de todos os tempos para fábricas de IA. A rápida adoção em todo o nosso ecossistema mostra que esta nova onda de IA agentiva já está aqui, e a NVIDIA está impulsionando-a em escala global.”

O Dynamo 1.0 distribui o trabalho de inferência entre as GPUs, incorporando um “controle de tráfego” mais inteligente e a capacidade de transferir dados entre as GPUs e armazenamentos de menor custo, reduzindo o desperdício de recursos e aliviando as restrições de memória. No caso de IA autônoma e prompts longos, ele pode direcionar as solicitações para as GPUs que já possuem a “memória de curto prazo” mais relevante das etapas anteriores e, em seguida, descarregar essa memória quando ela não for mais necessária.

“O que antes parecia distante começa a se materializar com mais velocidade à medida que surgem novas formas de criar, organizar e utilizar dados em escala. Esse avanço abre caminho para acelerar o desenvolvimento de aplicações em áreas como robótica, visão computacional e sistemas autônomos, aproximando cada vez mais a IA das operações reais das empresas e da sociedade”, complementa Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina.

NVIDIA lança a arquitetura de armazenamento BlueField-4 STX, com ampla adoção pelo setor

Destaques: A nova arquitetura de referência NVIDIA STX oferece até 5 vezes mais taxa de transferência de tokens e até 4 vezes mais eficiência energética, com uma ingestão de dados 2 vezes mais rápida.

Entre os primeiros a adotar o STX para armazenamento em memória de contexto estão CoreWeave, Crusoe, IREN, Lambda, Mistral AI, Nebius, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Vultr.

Provedores de armazenamento e parceiros de fabricação estão construindo infraestrutura usando projetos de referência modulares da NVIDIA para promover a IA agênica, incluindo AIC, Cloudian, DDN, Dell Technologies, Everpure, Hitachi Vantara, HPE, IBM, MinIO, NetApp, Nutanix, Supermicro, Quanta Cloud Technology (QCT), VAST Data e WEKA. SAN JOSE, Calif. — GTC — 16 de março de 2026 —chega o NVIDIA BlueField-4® STX, uma arquitetura de referência modular que permite que empresas, provedores de nuvem e de IA implantem facilmente uma infraestrutura de armazenamento acelerada, capaz de realizar o raciocínio de contexto prolongado necessário para a IA agentiva. Os data centers tradicionais oferecem armazenamento de alta capacidade e uso geral, mas carecem da capacidade de resposta necessária para uma interação perfeita com agentes de IA que atuam em várias etapas, ferramentas e sessões. A IA agentiva exige acesso em tempo real aos dados e memória de trabalho contextual para manter conversas e tarefas rápidas e coerentes. À medida que o contexto cresce, o armazenamento tradicional e os caminhos de dados podem retardar a inferência de IA e reduzir a utilização da GPU.

NVIDIA e líderes globais em robótica levam IA física para o mundo real

Soluções como NVIDIA Cosmos, Isaac e Isaac GR00T aceleram o desenvolvimento e a implantação de robôs inteligentes em escala

SAN JOSE, Calif. — GTC — 16 de março de 2026 – A NVIDIA anuncia parcerias com o ecossistema global de robótica — incluindo os principais desenvolvedores de cérebros robóticos, gigantes da robótica industrial e pioneiros em robôs humanoides — para impulsionar a IA física em escala de produção.

A empresa também apresenta novas estruturas de simulação NVIDIA Isaac™ e novos modelos abertos NVIDIA Cosmos™ e NVIDIA Isaac GR00T para que a indústria desenvolva, treine e implemente a próxima geração de robôs inteligentes.

Líderes do setor que utilizam a plataforma NVIDIA incluem ABB Robotics, AGIBOT, Agility, FANUC, Figure, Hexagon Robotics, KUKA, Skild AI, Universal Robots, World Labs e YASKAWA.

“A IA física chegou — toda empresa industrial se tornará uma empresa de robótica”, diz Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA.

“A plataforma completa da NVIDIA — que abrange computação, modelos abertos e estruturas de software — é a base para a indústria da robótica, unindo um ecossistema mundial para construir as máquinas inteligentes que impulsionarão a próxima geração de fábricas, logística, transporte e infraestrutura”.

“Estamos avançando rapidamente de protótipos para implantações reais de robótica inteligente. Com o portfólio da NVIDIA, as empresas passam a ter um ecossistema completo para projetar, treinar e validar robôs em ambientes simulados antes de levá‑los para o mundo físico. Isso acelera o desenvolvimento, reduz riscos de implementação e abre caminho para uma nova geração de sistemas autônomos capazes de transformar operações industriais em escala”, afirma Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina.